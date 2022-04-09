快訊／本土增442例「分布17縣市」！新北143最多　台北+95

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增442例本土病例，再創今年新高，病例分佈17縣市，其中以新北市143例居冠、台北市95例居次，台北市病例數相較於前一天54例翻了近一倍。因應確診數飆升，新北市下午將公布輕症在宅照顧指引，另加開加強版防疫旅館；台北市也會增開防疫旅館收治病患。

▲指揮中心4/9公布確診個案、分布縣市。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增578例COVID-19確定病例，分別為442例本土個案及136例境外移入(107例為航班落地採檢陽性)；另確診個案中新增1例死亡。

指揮中心表示，今日新增之442例本土病例，為230例男性、212例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今(2022)年2月1日至4月9日，其中包含250例為無症狀感染。個案分佈為新北市(143例)，臺北市(95例)，桃園市(41例)，基隆市 (39例)，高雄市(38例)，花蓮縣(24例)，屏東縣(14例)，宜蘭縣(10例)，嘉義縣(9例)，新竹縣(8例)，臺中市(7例)，臺南市(6例)，彰化縣(3例)，苗栗縣(2例)，新竹市、雲林縣及嘉義市(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計7,317,662例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含7,290,468例排除)，其中26,836例確診，分別為8,633例境外移入，18,149例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增5例空號病例，累計144例移除為空號(原本土確定病例案25699、案26157、案26400-26401、境外確定病例案25724經確認檢驗陰性)。

2020年起累計854例COVID-19死亡病例，其中840例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市30例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。