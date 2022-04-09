快訊／宜蘭+10！新群聚案增9例　奕順軒、諾貝爾奶凍足跡入列

▲今日宜蘭縣新增10例確診個案。（圖／翻攝自YouTube）

記者黃品臻／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布新增本土個案共422例，其中宜蘭縣新增10例，宜蘭縣衛生局也公布確診個案足跡，其中外縣市確診個案到宜蘭縣的足跡包括傳藝園區、蘇澳紅龍活海鮮、宜蘭東門夜市、蘇澳新火車站、奕順軒羅東民權店、諾貝爾奶凍羅東店等都入列。

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▲宜蘭縣確診個案足跡。（圖／翻攝自YouTube）

今日新增確診個案中，仍以其他縣市在宜蘭縣的足跡居多，但值得注意的是，本縣確診個案足跡中，案26602從4月4日至4月7日皆在「王維昌診所」停留相當長的時間，有媒體擔憂診所病患是否也需接受採檢。對此宜蘭縣衛生局表示，該名個案確實為診所醫護人員，強調個案是被間接傳染、此診所也非破口，但為防止疫情擴散，也緊急匡列4月2日至4月8日到過該診所的共692人，請他們盡快到社區篩檢站做篩檢。

▲▼外縣市確診個案在宜蘭縣足跡。（圖／翻攝自YouTube）

此外，縣府在疫情記者會中指出，案26432是昨日已報告過的確診個案，而今日新增的10例個案中，案26725是舞蹈班傳播鏈的新增個案，其餘9人是新增的家庭群聚案。

縣長林姿妙說明，新出現的9例群聚案，是一聚會染疫案例，分別是案26601、26602、26728、26729、26932，以及4例尚未有案號的病例，他們曾在4月3日聚會並用餐，後陸續出現相關症狀。當時共有15人在同一空間聚會，其中6人已經染疫，確診的個案又將病毒帶回家中與職場，今日的9例確診個案Ct值介在13.4～30.3之間，目前疫調正在進行當中，縣府也已緊急匡列相關人員。

▲宜蘭縣出現新的家庭群聚傳播鏈。（圖／翻攝自YouTube）