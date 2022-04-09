漁獲量增加15%！專家精準提供鎖管預報：油耗也減少了15%

▲水試所與氣象局攜手合作鎖管漁況。（圖／水試所提供，下同）



記者許展溢／台北報導

農委會水產試驗所和氣象局合作，自106年起提供台灣北部海域鎖管資源趨勢預測，利用水試所建立的鎖管資源變動預測模式，配合氣象局的海面水溫預測資料，5年來已有4年準確預測台灣北部海域鎖管的資源變動趨勢。依據氣象局提供的3種海面水溫預測值帶入鎖管資源變動預測模式，預測今年度台灣北部海域鎖管資源量有望較去年增加15%。



水試所表示，鎖管俗稱小卷，大型個體則稱為透抽，在台灣周邊海域以劍尖槍鎖管、中國槍鎖管及杜氏鎖管等三種為主要漁獲物種。台灣北部海域則以劍尖槍鎖管為主，漁期在每年3到10月間，棒受網為其主要漁法，由於鎖管資源易受海洋環境變化影響而出現豐年或歉年，有需要在環境較差的歉年調整作業型態，以免因為不當漁獲，對資源永續造成不利影響。



水試所指出，近年來鎖管漁獲量在3000至5000公噸之間，為保育鎖管資源，漁業署於107年成立「鎖管漁業諮詢小組」，並頒布施行「鎖管棒受網漁業管理辦法」進行管理。目前主要管理措施為：「鎖管棒受網漁船每年農曆2月及農曆10月禁止於北緯24度30分至26度之間海域捕撈鎖管。」該所為因應鎖管資源管理需求，自民國98年起開始著手進行台灣北部海域劍尖槍鎖管之研究，累積長達8年的樣本船作業漁獲資料後，於105年開始建立北部海域鎖管資源變動預測模式。

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▲水試所指出，今年預估可增加漁船10至15%漁獲量。



水試所提到，以2月份台灣北部海域之潮境海域海面水溫及3月份北極震盪指數為預測因子，進行鎖管資源預測。以氣象局提供之3種水溫預測值進行預測鎖管資源，包括氣象局海氣耦合預報模式、美國國家氣象局氣候預報中心海氣耦合預報模式及前二者加入氣象局海溫統計預報模式之混合模式，其中有2組鎖管資源預測結果呈現資源上升趨勢，顯示今年台灣北部海域劍尖槍鎖管資源量有望回升。



水試所表示，為蒐集更多正確而詳盡的漁獲資料，作為資源評估的基礎，該所於去年起將研發多年之漁船作業資訊自動收集系統，裝設於樣本船上，所收集之各種作業資料與漁場海面水溫數據，將可進一步提升漁獲資料之精度，研發更準確之鎖管資源預測模式。未來水試所將持續與氣象局合作，提供北部海域鎖管漁海況預報，協助漁民節省尋魚作業時間，預估可增加漁船10至15%漁獲量，並減少10至15%油耗。