「全台有雨」時間曝　寒潮爆發急凍8℃

▲氣象粉專提醒，周六到下周一寒潮爆發。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（12日）提醒，預估周五全台都會轉為陰雨；冷空氣最強時間點會落在周六下半天至周日，北部低溫有機會降至8-10度，也就是可能會迎來入冬的第一波寒流。氣象粉專也說，東亞寒潮即將爆發。

彭啟明在臉書說，這周溫度像下樓梯一樣，逐步探底，持續東北季風的型態，北部、東北部雨下不停，周一、周二新竹以北到宜蘭全日氣溫都在20度以下，低溫在市區降到16度上下，平地最低溫則是下探14-15度；中南部白天高溫舒適暖和，夜間低溫因為雲量偏少，有明顯的輻射冷卻降溫，高低溫差距超過10度，日夜溫差相當明顯。

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▼周末恐有入冬首波寒流。（圖／資料照／記者李毓康攝）

彭啟明指出，周五有低壓鋒面在台灣附近發展，環境不穩定，預估全台都會轉為陰雨的天氣，下半天開始強冷空氣南下；周六中南部天氣率先轉穩，北部、東部仍有短暫雨，但隨著乾冷空氣南下，迎風面的降雨也會逐漸趨緩。

彭啟明預估，這波冷空氣最強時間點會落在周六下半天至周日，北部低溫有機會降至8-10度，也就是可能會迎來入冬的第一波寒流。

「觀氣象看天氣」臉書提到，歐美模式同步預測東亞寒潮即將爆發，時間是周六到下周一，大衣、厚外套、電暖氣、暖暖包等防寒保暖物品，可以先準備一下了。