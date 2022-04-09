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見她睡覺性侵！好友孕妻受驚身心崩潰　25歲男被判關15年鞭3下

▲男子性侵朋友孕妻，被判關15年鞭3下。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者董美琪／綜合報導

馬來西亞一名男子知道好友被判入獄，竟然持刀上門並性侵已懷孕7個月的好友妻子，日前遭判15年刑期及鞭刑3下。

根據《中國報》報導，25歲男子於今年1月21日凌晨4點多，潛入野新萬里望一間住宅，當時26歲好友妻子在客廳睡到一半，發現男子站在門口，還以白布包臉。

男子問「你老公在哪裡？妳今天有工作嗎？」接著便揮刀恐嚇女子脫衣，要求她不許喊叫，不然會殺死肚子裡的孩子。事後從後門逃逸。

受害孕婦當下因害怕遭霸王硬上弓，身心受創。負責此案的檢察官表示，受害女子懷首胎，卻遇到性侵，心裡留下陰影，不敢面對外人，更無臉面對老公，「受害者認為身體低賤並感到噁心，情緒不穩，一想起當時過程，瞬間感到恐懼，常常驚醒。」

據了解，原本嫌犯知道好友因涉毒案入獄，想到其家中偷竊，沒想到竟對其妻伸出狼爪。事後雖然向法官求輕判，仍遭判15年刑期及鞭刑3下。

“你老公在哪里？你今天有工作，是吗？”接着把手...... https://www.chinapress.com.my/?p=2922523 ▶Samsung “Born of the Galaxy Stars”...

China Press (中國報) 發佈於 2022年4月8日 星期五

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