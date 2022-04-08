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慾女想3P狂揮武士刀　受害夫妻認多人運動：但她性愛飢渴已經瘋了

記者詹雅婷／綜合報導

泰國40歲女子奧姆（Aum）持武士刀騷擾一對夫妻，威逼2人與她發生性關係，畫面曝光讓人震驚。這段故事現在有更多細節流出，其實3人曾經發生過性關係，如今夫妻倆稱，「我們過去與奧姆有過很多美好時光，但她現在瘋了，對性愛太過飢渴」。

每日郵報報導，奧姆4日衝到35歲男子艾爾（Air）與38歲妻子諾特（Note）的家門口，要求艾爾夫婦與她發生性關係，且在朝夫妻倆大聲理論的同時，不時揮舞著手中的武士刀。依據影片，在艾爾在門口與奧姆對峙的同時，諾特就躲在門後面，錄下奧姆胡亂揮刀的整段過程。

▲▼ 泰國40歲人妻奧姆（Aum）持武士刀騷擾一對夫妻。（圖／翻攝自YouTube）

▲奧姆持武士刀騷擾一對夫妻。（圖／翻攝自YouTube）

不過3人其實早就認識對方，且都是可接受多元性愛的人，之前也發生過多人性關係，但早在一年多前就拒絕過奧姆男友所提出的多人性愛。奧姆隨後與男友分手，但仍持續希望艾爾夫婦能與她3P，儘管夫妻倆多次拒絕仍無法阻止奧姆的騷擾。

依據諾特的說法，因為不想讓外界知道她與丈夫多元性愛的一面，深怕生活會因為社會觀感不佳受影響，始終保持低調，「我們確實與奧姆有過很多美好時光，但她現在瘋了，對性愛太過飢渴，我們幫不了她」。

艾爾更透露，起初夫妻倆會躲著奧姆，但奧姆居然跑到他的家，甚至和他兒子說話，就是為了要和夫妻倆上床，也覺得奧姆似乎愛上他，甚至也愛上諾特，但這一切真的已經受夠。夫妻倆表示，2人並未因奧姆的失控舉動向警方投訴，只希望她從此不再出現影響他們的生活。

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