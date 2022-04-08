馬航波音客機9000m高空急墜！和東航同機型　乘客從座位被拋飛

▲馬來西亞航空。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

中國東方航空上月才發生MU5735空難，造成全機人員罹難，而同樣屬於波音737-800機型的馬來西亞航空MH2664航班，在3日又傳出飛安事故，當時飛機在3.1萬英呎（約9448公尺）高空急墜7000英呎（約2133公尺），機身不穩定的狀況持續約10分鐘，機上多名乘客被拋出機位，所幸未造成重大傷亡。

根據《海峽時報》報導，馬來西亞航空一架MH2664波音737-800班機，在3日下午2時30分從吉隆坡起行，準備飛往沙巴。機上乘客Halimah Nasoha在臉書上發文回憶，在飛機起飛30分鐘後，突然急速下墜，許多乘客驚慌失措、不停尖叫哭泣，「我當時沒有繫安全帶，我感覺整個人飛出座位，我真的覺得快要死了。」

Malaysia Airlines Boeing 737-800 (9M-MLS, built 2013) on flight #MH2664 from Kuala Lumpur to Tawau safely returned to land following a sudden loss of altitude about 30 minutes into flight.https://t.co/6VQaUjm8UQ pic.twitter.com/hUXZUJWngJ — JACDEC (@JacdecNew) April 6, 2022

根據機艙內的飛行雷達追蹤器顯示，這架飛機從3.1萬英呎的高空，瞬間俯衝7000英呎至2.4萬英呎（約7315英呎）。Halimah Nasoha說，整個飛機不穩定的狀況持續約10分鐘，但僅有發生一次高速下墜。

馬來西亞民航局（CAAM）已經針對這架波音737-800客機的飛行數據進行調查，而CAAM官員武志順（Chester Voo Chee Soon）表示，「初步數據顯示，在飛機出問題後，操作人員作出了正確的反應，CAAM會繼續關注這一狀況，在任何可能危及航空公司營運和公眾安全的問題上都不會妥協。」