馬航波音客機9000m高空急墜！和東航同機型　乘客從座位被拋飛

▲馬來西亞航空。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

中國東方航空上月才發生MU5735空難,造成全機人員罹難,而同樣屬於波音737-800機型的馬來西亞航空MH2664航班,在3日又傳出飛安事故,當時飛機在3.1萬英呎(約9448公尺)高空急墜7000英呎(約2133公尺),機身不穩定的狀況持續約10分鐘,機上多名乘客被拋出機位,所幸未造成重大傷亡。

根據《海峽時報》報導,馬來西亞航空一架MH2664波音737-800班機,在3日下午2時30分從吉隆坡起行,準備飛往沙巴。機上乘客Halimah Nasoha在臉書上發文回憶,在飛機起飛30分鐘後,突然急速下墜,許多乘客驚慌失措、不停尖叫哭泣,「我當時沒有繫安全帶,我感覺整個人飛出座位,我真的覺得快要死了。」

Malaysia Airlines Boeing 737-800 (9M-MLS, built 2013) on flight #MH2664 from Kuala Lumpur to Tawau safely returned to land following a sudden loss of altitude about 30 minutes into flight.https://t.co/6VQaUjm8UQ pic.twitter.com/hUXZUJWngJ