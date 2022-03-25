國小警報器狂響1hr找不到火煙　關鍵竟是「黑色大軍」築巢

▲愛蘭國小琉璃蟻入侵警鈴大響。（圖／翻攝自邱國峰臉書）

記者唐詠絮／南投報導

嚇人！南投縣埔里鎮愛蘭國小活動中心22日清晨4時許火災警報器狂響，驚動周邊居民，響了1個多小時就是找不到火源，消防人員清查後發現密密麻麻的「黑色大軍」琉璃蟻在管線內築巢，咬破了警報器所致，校方表示，目前已經也清除，未來會加強防治工作。

校方指出，為了避免類似情況再發生，目前校方已將活動中心火災受信總機，和校內保全系統進行連線就有保全人員能到場處理關掉警報器。

▲八卦山去年也被琉璃蟻入侵。（圖／ETtoday資料照）

琉璃蟻蟻群危害最近2年數量大噴發，不僅在南投已經造成危害，彰化八卦山麓沿線一帶，果樹被啃食，去年遭大群黑色疣胸琉璃蟻入侵，從戶外田野入侵居家室內，在住家屋頂天花板內築蟻巢，如行軍般的在房內到處爬，碰觸蟻群時也會被咬，或在電燈開關內窩居，電燈開關失靈，危害甚大。

▲琉璃蟻啃咬龍眼果樹。（圖／ETtoday資料照）

彰化師範大學生物系林宗岐教授指出。黑色螞蟻為疣胸琉璃蟻，喜好居住於隱蔽性高的環境，聞到強烈的忌避氣味就會逃竄，噴殺蟲劑防治反而會造成四處擴張。他建議農民加強清園、減少蚜蟲和介殼蟲提供蜜露給疣胸琉璃蟻，若數量龐大可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治。