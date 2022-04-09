《更生保護工作指引》發表　《甦活人生》再提司法之秤

▲「臺灣更生保護會」《甦活人生》電子報4月號。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／台北報導

「臺灣更生保護會」新一期的《甦活人生》電子報8日出刊，大篇幅報導由更保董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗大力促成的《更生保護工作指引》新書發表，成為更保事業重要里程碑。此外，《甦活人生》也記錄「司法之秤」彰顯我心如秤、允執厥中的精神。

《甦活人生》報導3月底《更生保護工作指引》新書發表記者會，該次記者會由邢泰釗進行專案簡報，指出《更生保護工作指引》是第一線工作同仁的經驗交流，給予更生人實質有效率之協助，也期待更保夥伴透過這本書瞭解業務內容，互相交流、經驗傳承，提升專業知能，讓更生保護的精神更加落實與精進。

而邢泰釗在報告末了，更引用美國聯邦檢察官普里特．巴拉拉著作《尋找正義》中的一段話，「能伸張正義的是人，不是法律。」期許未來更保、犯保的工作人員，能更多為當事人尋找實質的正義。

此外，《甦活人生》也以「『司法之秤』彰顯『我心如秤』『允執厥中』」為標題，報導臺灣更生保護會總會為慶祝臺灣高檢署成立77年，特捐贈「司法之秤」與台高檢，並舉行捐贈儀式。此外也報導更保日前辦理「強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫」。

本次《甦活人生》的業務專刊，更細數邢泰釗在更保董事長任內的重要事蹟以及未來的創新開展，包含「董事長創新改革，三大努力方向」、「配合社會住宅政策，實現居住正義」、「發行『工作指引』，樹立專業規範」「總會辦公室整修，擘劃展售中心」。