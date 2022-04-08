明天溫差10°C！今年首颱馬勒卡「90度大轉彎」　對台影響曝光

▲馬勒卡颱風預測位置。（圖／中央氣象局）



記者董美琪／綜合報導

東北季風減弱，明天（9日）隨著風向轉成偏東風，各地高溫再上升一些，西半部天氣轉為更穩定，大多為晴到多雲的天氣，只有東半部地區雲量較多，偶爾有局部短暫雨，白天高溫西半部可以來到28、29度。氣象局預估馬勒卡颱風11日（週一）將轉為中颱，向西北進行，未來朝日本南方海面方向，對台灣無直接威脅。

今年第一個颱風「馬勒卡」目前中心位置在（8日20時）北緯6.0度，東經144.5度，以每小時12公里速度，向西北進行。中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風暴風半徑100公里。

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明天（9日）各地高溫再上升，各地多為晴到多雲的天氣，只有東半部偶爾有短暫雨，而午後因為熱力作用，在西半部山區也有零星短暫陣雨的機會。

溫度方面，明天夜晚清晨各地低溫約18至21度，而白天高溫西半部可以來到28、29度，東半部雲量較多，則為26、27度，各地大多感受溫暖偏熱，但早晚較涼、日夜溫差大，早出晚歸還是建議加件外套。

氣象局晚間表示，本週南海至菲律賓東方海面為大低壓帶環境，有利熱帶系統發展，目前位於關島南方海面的馬勒卡颱風，朝西北轉北往日本南方海面移動的機率最高，直接影響台灣的機率較低，氣象局將持續觀察。

預報員黃恩鴻表示，馬勒卡強度會增強，不過預計要等到下週一才可能轉為中度颱風，且預估下週二移動速度減慢、下週三北轉。

▼馬勒卡颱風4/14預測位置。（圖／中央氣象局）

