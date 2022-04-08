馬勒卡增強中！估這天「轉中颱後大轉彎」　下週再變天轉涼

▲馬勒卡下週北轉。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

今日東北季風減弱，穩定溫暖的天氣將持續到下週三，屆時將有鋒面通過，東北季風再度增強，北部、東半部降雨機率增加並轉涼。另外今年第一號颱風馬勒卡正在發展中，預計下週一有機會增強為中度颱風、下週三路徑北轉。

氣象局預報員劉宇其表示，今日大台北、東半部、中南部山區有局部陣雨，明天開始東來水氣減少，天氣會更穩定，東半部僅偶爾有降雨。下週三起天氣轉變，北方有一道鋒面通過，東北季風隨之增強，北部、東半部有短暫雨並轉涼。

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在下週三前各地天氣穩定溫暖，高溫有機會來到31度，西半部山區有零星陣雨，而東半部則是時晴時雨，白天高溫也可達29度，都是溫暖的穩定天氣。

▲▼下週三前各地天氣穩定溫暖。（圖／記者呂佳賢攝）

預報員黃恩鴻表示，馬勒卡強度會增強，不過預計要等到下週一才可能轉為中度颱風，且預估下週二移動速度減慢、下週三北轉。

至於台灣南方海域的大低壓帶是否還會有其他颱風生成，黃恩鴻指出，美軍預報顯示，可能會有三個颱風發展，第二個颱風可能於明日生成、第三個颱風可能於下週一生成；歐洲模式則認為會有雙颱，第二個颱風於下週二形成，但各家預報分歧較大，僅參考即可，不需太過擔心。

▲最新地面天氣圖顯示台灣南方為一大低壓帶，可能還會有其他熱帶系統發展。（圖／氣象局）