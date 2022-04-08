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異域美食+深度旅遊+水花火舞…　「2022龍岡米干節」4／11起登場

▲「2022龍岡米干節」4/11起登場

▲「2022龍岡米干節」活動。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦指出，「2022龍岡米干節」採取新作法，4月11至 15日在魅力金三角商圈舉辦，讓節慶與地方產生更深的連結與互動，各間特色店家將展現自我特色，自行推出各式DIY體驗。此外，周邊的霄裡花海公園也已開放，並設置停車場，遊客可在此停放車輛後，散步在舊街區發掘隱身巷弄間的特色小店，再一路步行至魅力金三角商圈。

▲「2022龍岡米干節」4/11起登場

鄭市長8日出席於忠貞新村文化園區舉辦的「2022龍岡米干節記者會」表示，龍岡米干節是桃園深具獨特魅力的文化節慶，11至17日推出「期間限定團體遊」、「自由行嘛ㄟ通4種限定體驗課程」，讓遊客體驗各種深度旅遊與異域美食；另外，因應疫情升溫，今年於潑水節會場將以灑水洗淨祈福方式分享民眾平安幸福，晚間有泰緬相關的舞蹈表演，而祈求光明的火把篝火儀式則將照常舉行，期驅除瘟疫並保佑台灣平安。

▲「2022龍岡米干節」4/11起登場

「期間限定團體遊」為龍岡深度旅遊方案，5條團體一日遊程價格599元起，由專業老師深入導覽認識龍岡忠貞商圈，體驗包括：「手抓簸箕飯」、「親手自製米干」、「學跳緬甸潑水舞」、「緬甸黃香木臉繪」和「彝族篝火舞」等特色文化；週末搭配龍岡大操場慶典則有限定潑水節、火把節體驗團等活動，用美食與文化增添旅遊體驗。而喜歡自由行的遊客，也可以每堂課僅150元的優惠，體驗「緬甸涼拌茄子」、「簸箕飯」、「緬回服飾」、「米干DIY」等4種期間限定的課程。

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