1號颱風「馬勒卡」估今晚生成　強度上看中颱！可能同時三颱發展

▲台灣南方海域有三大熱帶系統發展中。（圖／氣象局）



記者李宜秦／台北報導

位於台灣南方海面的熱帶性低氣壓預估將於今晚增強為今年第一號颱風「馬勒卡」，中央氣象局表示，馬勒卡強度上看中颱，此外南方海面為一大低壓帶，有較多擾動消長發展中，最新地面天氣圖顯示，南方海域已有2低壓、1熱帶性低氣壓發展中，不排出三颱同時生成的可能性。

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▲熱帶性低氣壓將生成颱風。（圖／氣象局、日本氣象廳）

氣象局預報員陳伊秀表示，位於南方海面的熱帶性低氣壓最快今晚增強為颱風，強度會隨時間增強，目前所在緯度有利於發展，因此不排成增強至中颱可能性，之後會向北轉、往東偏離，行經日本或日本東方海面，對台灣沒有影響。

目前南方海域非常熱鬧，還有許多熱帶擾動消長中，但各家預報分歧仍大，如美軍預報可能有三個颱風，歐洲模式則是預測只有雙颱發展，若真的有三颱陸續生成，將分別被命名為馬勒卡、梅姬、芙蓉，未來需持續觀察。

▲未來一周天氣穩定溫暖。（圖／記者彭懷玉攝）

關於未來一周天氣變化，明日東北季風減弱，整體環境穩定偏熱，夜裡清晨西半部、金馬地區可能有局部霧或低雲，東半部有局部短暫雨，午後西半部山區有零星降雨，下周三可能又會有一波東北季風影響，北部、東半部降雨機率再度增加。溫度方面將一天比一天高，各地上看30度，早晚低溫變化小，約19到21度左右。