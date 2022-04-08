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何時升格第7直轄市？彰化綠議員：加速審查產業園區吸引人口回流

▲▼何時升格第7個直轄市？彰化議員呼籲縣府加速審查惠來園區，增加就業機會，吸引人口回流。（圖／民眾提供）

▲▼彰化縣議員呼籲縣府加速審查產業園區，增加就業機會，吸引人口回流，日前召開的說明會，吸引不少鄉親到場。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／彰化報導

彰化縣政府為了朝向升格第7個直轄市目標，特別祭出「來彰化送好禮」專案，遷入彰化就有3000元禮金，但仍止不住人口一再外流的危機，連民進黨籍議員莊陞漢也相當憂心，預估4月底前人口就會跌破125萬，他認為盡速審查精密產業園區，讓更多企業進駐彰化，創造就業機會，才是吸引人口回流的根本之道。

▲▼何時升格第7個直轄市？彰化議員呼籲縣府加速審查惠來園區，增加就業機會，吸引人口回流。（圖／民眾提供）

彰化縣人口2000年前後突破130萬人，2006年曾達到最高峰131萬多人，不過在鄰近的台中縣市合併升格直轄市後，彰化人口受磁吸效應影響逐年下滑，預估4月底前會跌破125萬人。

▲▼何時升格第7個直轄市？彰化議員呼籲縣府加速審查惠來園區，增加就業機會，吸引人口回流。（圖／民眾提供）

莊陞漢日前在臨時會質詢時秀出兩個數字125及319，他提醒縣府官員，人口數若跌破125萬人，副縣長會少一人，雖然縣府推出送3000元的鼓勵方案，但為何新北、桃園、台中、台南能持續吸引人口遷入？

另一個319數字，是指3月19日是農地工廠納管到期日，還未辦理的會被斷水斷電莊陞漢認為，到時候第一個被罵的就是縣政府，縣府有提供足夠土地讓想投資的廠商使用嗎？沒有新工廠進駐，怎麼會有就業機會？縣府應思考讓產業願意進駐，或原有產業加碼投資，人口自然會回流。

莊陞漢以設在台灣民俗村原址的惠來產業園區為例，他支持這件開發案，但是縣府應該加速產業園區審查進度，加速提供產業用地，才能加速優勢產業設廠。

負責開發的達觀工程顧問公司都市計畫技師古昌杰說，惠來產業園區的開發案正由縣政府進行環評、水土保持等審查，一旦成型，未來會是中部科技廊帶的關鍵藍圖，中台灣的產業強項是精密機械，從中科后里園區一直往南延伸到中科二林園區，已經具體形成產業廊帶，惠來產業園區可以在科技廊帶上做非常有效的填補。

古昌杰強調，園區開發過程會維持土方平衡，不會有任何土方外運外棄，污水處理廠的放流水，即使已經達到排放標準，也會全數回收再利用，對外零排放，完全隔絕園區外部水體污染的可能。

這件開發案已開過正式的公聽會，將近300名鄉親到場，會中大家一致支持產業園區的開發，它不是要做火葬場，也不是要做納骨塔，未來希望能夠活化地方產業，創造就業機會。

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