果粉更愛第三方App　蘋果自爆Spotify、Netflix更多人下載　





▲蘋果指出，其實有不少iPhone用戶更喜歡第三方App。（圖／路透）

記者余弦妙／綜合報導

蘋果公司最近公布了一項由App Store研究報告，該報告是委託Analysis Group進行調查，內容大多是在強調第三方開發商在 App Store 有多成功。

根據報告內容顯示，2008年創立的App Store迄今已吸引了逾3,000萬名開發者註冊，提供逾180萬款行動程式，其中有60款是由蘋果自行開發，代表該市集超過99.99%都屬於第三方程式。

儘管蘋果的裝置上有不少是原生App，不過其實第三方App仍舊是大多數用戶的選擇，包括社群軟體、約會交友、旅行計畫及餐飲等相關服務，且從報告中也能看到部分在全球市場有比較強勢地位的App，在某些國家中的表現不如地方業者。例如，蘋果的Messages在美國、法國、澳洲及紐西蘭的使用率位居第一，但德國市占第一的通訊程式是WhatsApp，中國是WeChat，日本是Line，韓國為KakaoTalk。

另外，蘋果也提到，其實有不少iPhone用戶更喜歡第三方App，舉例來說：

Spotify 使用量是 Apple Music 的 1.6 倍。

Netflix 比 Apple TV+ 高 17 倍。

Wattpad 比 Apple Books 高 5.5 倍。

Kindle 比 Apple Books 4.5 倍。

另一項值得注意的是，縱使Android平臺占手機市場8成以上，但2021年的遊戲產業報告顯示，有32%的遊戲開發者參與iOS平臺的遊戲開發，超越開發Android遊戲的31%，透露出iOS平臺對遊戲開發者的吸引力勝過於Android。