蘋果成為青少年首選　調查：僅13％選擇購買安卓

▲蘋果成為青少年的首選。（圖／路透社）

記者陳俐穎／綜合報導

分析公司Piper Sandler每年對美國青少年進行兩次調查，最新發布的2022年春季報告顯示，蘋果成為年輕人的第一選擇，有87％的青少年預計購買蘋果手機，也代表僅有13％的用戶會選擇使用安卓手機。

根據Piper Sandler的數據，在美國44個州接受調查的7100名青少年中，87%的人目前擁有一部iPhone，這與之前的報告相同。此外，在新的2022年春季調查中，約18%的人擁有iPhone 13，而在上次調查中，擁有當時最新機型iPhone 12的青少年約僅有12%。

同樣，接受調查的青少年中，擁有Apple Watch的比例也創下新高。Piper Sandler表示，擁有率約為34%。這個34%比上一次調查的30%有所上升。打算在未來六個月內購買的青少年比例從之前的13%上升到14%。蘋果公司的AirPods在Piper Sandler的調查中達到了歷史最高水平，有72%的青少年都擁有AirPods。

報告也指出，青少年購買iPhone作為下一部手機的意向與以前大致相同。在2021年秋季，比率為88%，2022年春季，比率為87%。預計在今年春季或夏季升級到iPhone 13的青少年先前為22%的人預計會購買，現在則小幅上升至23%。