為台南留人才　台南一中校友總會頒30萬獎學金給奧林匹亞金牌學生

▲台南市建興國中的蔡依珊同學，獲得2021「國際國中科學奧林匹亞競賽」金牌，直接錄取台南一中科學班，台南一中校友總會獎學基金會特別頒發30萬元獎學金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市建興國中的蔡依珊同學，獲得2021「第18屆國際國中科學奧林匹亞競賽」金牌，直接錄取台南一中科學班，台南一中校友總會獎學基金會特別頒發30萬元獎學金，希望蔡依珊持續追尋科學夢想的道路，也號召全國優秀人才來台南一中就讀。

台南一中科學班入學簡章規定，參加「國際國中科學奧林匹亞競賽」獲個人銅牌獎（含）以上者，經審核確認後，可直接錄取。

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2021年度國際國中科學奧林匹亞（International Junior Science Olympiad, IJSO）由阿拉伯聯合大公國主辦，共59國359位選手參加，我國榮獲6面金牌，為台灣爭光。台灣獲得金牌唯一一位女同學，是來自建興國中的蔡依珊同學，她也獲台南一中科學班直接錄取。

台南一中科學班在8日辦理報到。廖財固校長提到，台南一中是探究與實作的標竿學校，課程發展走在全國前端，並二度榮獲全國教學卓越金牌獎，歷年來在科學奧林匹亞競賽、科展、旺宏科學獎、學科能力競賽……等表現十分優異，披金戴銀。為鼓勵科學人才適性就讀台南一中科學班，在優良的師資與學習環境中獲得更全面的發展，在校友獎學基會的全力支持下，台南一中特別頒發30萬獎學金給予蔡依珊同學。

台南一中校友獎學基金會卓永崇董事長、中華民國校友總會吳榮彬理事長、台南一中傑出校友周泰隆董事長、陳明輝董事長，今天代表台南一中校友獎學基金會，共同頒發30萬元獎金給蔡依珊，期許她在未來3年裡，繼續發光發熱，更上一層樓，創造更高榮耀。更歡迎全國優秀科學人才來台南一中就讀，追尋自己的科學夢。