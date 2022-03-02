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傑出校友！徐榛蔚赴文大受表揚　勉學弟妹「持之以恆會趕上」

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴文化大學接受傑出校友表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴文化大學接受傑出校友表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中國文化大學1日舉辦「華岡耀60．文大傳薪火」創校60週年慶祝大會，身為校友的花蓮縣長徐榛蔚榮獲「111年度傑出校友」榮譽並親自北上接受表揚。徐榛蔚感謝母校文化大學在藝術領域的多方栽培，並以「人生以服務為目的，找到自我價值」勉勵學弟妹，她祝福母校在校長王淑音女士及全體教職員攜手努力下，邁向下個一甲子，為社會培育更多傑出人才。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴文化大學接受傑出校友表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

慶祝大會上首先由全體華岡人獻唱國歌，在場中貴賓、校友及文化大學學弟妹見證下，花蓮縣長徐榛蔚從文化大學校長王淑音手中接過傑出校友當選證書及紀念獎座，場面莊嚴隆重。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴文化大學接受傑出校友表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣長徐榛蔚從文化大學校長王淑音手中接過傑出校友當選證書及紀念獎座。

徐榛蔚畢業於中國文化大學國樂系，2021年在八大施政滿意度高達77.2%，高居全台第一，獲遠見雜誌評為「五星縣市長」。徐榛蔚表示，花蓮天然環境得天獨厚，擁有好山好水好空氣，是適宜生活的「幸福慢活」城市，也是「淨、靜、勁、境、靚」的友善城市，而蘇花改通車後，花蓮又更「近」了。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚親赴文化大學接受傑出校友表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚憶及過去求學時的回憶時表示，剛成為大學新鮮人時，文大教授們嚴格的教學令她留下深刻的印象。她提到，回憶起指導視唱聽寫的杜黑教授，杜教授是一位非常有音樂素養，且嚴格的老師，但也因為這樣的嚴格訓練，使得班上同學在樂理的基本功上有很扎實的基礎，日後更是受益無窮。

「不要害怕落後他人，只要持之以恆終會有趕上的一天」徐榛蔚勉勵學弟妹勤於向學，她提到，人打從出生開始就在服務，如果在服務過程中找到成就感想持續做下去，那就是找到熱情，其實能夠讓自己想做的事對整個社會產生意義與影響是無比快樂的事。

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