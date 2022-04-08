騎士超車撞擊倒地亡！他挨告過失致死反獲賠26萬　關鍵因曝

▲桃園市余姓男子去年10月間騎車經過楊梅區梅獅路時，疑超車不慎撞上黃姓男子機車雙雙倒地，余男送醫不治，余男事後抽血換算後酒測值高達1.705是肇事主因。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年10月間騎車經過楊梅區梅獅路，不慎與余姓男子機車碰撞後雙雙倒地，余男頭部重創送醫急救後不治，警方將黃男依過失致死罪嫌送辦；黃男否認涉案，認為是余男超車不慎肇事，余男事後在醫院抽血換算酒測值高達每公升1.705毫克，已達泥醉程度，家屬事後與黃達成調解並賠償黃26萬元，同意不追究刑責。桃檢認為無其他積極證據證明黃男犯行，偵結不起訴處分。

檢警調查，55歲的黃姓男子去年10月6日下午2時29分騎車經過楊梅區梅獅路陸橋往中山北路方姓行駛，此時，後方同向由余姓男子騎車機車疑似超車不慎，導致2車發生碰撞雙雙倒地，其中余男頭部重創，送醫急救後仍於6天後不治，死因為顱骨骨折併顱內出血、中樞神經休克，黃依過失致死罪嫌被警方移送桃檢偵辦。

檢方複訊時黃否認有過失致死犯行，辯稱案發時並未超速，余姓男子突然從後側撞過來，後來就人車倒地，事後根據對向來車提供之行車紀錄器，是余從左側超車才與其發生碰撞。余的家屬事後有賠償他26萬元作為工作損失、精神撫慰金與強制保險金額，且同意不追究刑責。

檢方根據警方事後在醫院為余抽血，經換算酒測值高達每公升1.705毫克，幾乎已達泥醉程度，應認為余男在車禍發生之際，注意力及操控能力均受體內酒精影響。再根據桃園市楊梅區調解委員會調解書等資料佐證，足證黃男並無過失，復查無其他積極證據足認黃有過失致死犯行，偵結予以不起訴處分。

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