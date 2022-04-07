砂石車女運將拒檢遭拉下車　怒告5警傷害！吃上誣告罪判刑確定

▲楊姓女運將疑似超載土方遭蘆竹警方攔查，拒絕下車受檢，警方以強制力壓制送辦，楊女竟對5警提告刑事傷害罪。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

楊姓女子2018年5月間駕駛砂石車行經桃園市蘆竹區，疑似超載土石被員警攔查，但楊女拒絕下車受檢，員警將楊女拉下車壓制後依妨害公務送辦，楊女事後以警方壓制過程造成傷害，提告李姓等5名員警涉嫌傷害；案經桃檢複訊後偵結依誣告罪嫌將楊女聲請簡易判決處刑，桃園地院簡易庭審訊後，以楊女犯行明確依誣告罪判刑5月，但楊女不服提起上訴，桃園地院第二審合議庭判決駁回楊女上訴，維持一審判決，不得上訴。

檢警調查，43歲的楊姓女子於2018年5月26日下午1時許，駕駛砂石車載運土方行經桃園市蘆竹區，疑似超載土石遭蘆竹警分局南崁派出所員警攔查，但楊女卻拒絕下車接受警方攔查，員警勸說不聽後將楊女強制壓制拘捕，並依妨害公務罪嫌送辦。

楊女事後向媒體投訴，指控李姓等5名員警執法過當及對其拳打腳踢之不實等過程，並向桃園地檢署提出刑事傷害告訴，檢方認為，楊女涉及妨害公務罪嫌，犯後態度不佳，且誣告員警涉嫌傷害，偵結依誣告罪嫌向桃園地院聲請簡易判決處刑，並建請法院從重量刑。

桃園地院刑事簡易庭審理時，法官審酌楊女僅因遭員警攔查心生不滿，竟對員警提出刑事告訴，虛耗偵查資源，漠視國家司法權之行使，依誣告罪判處5月有期徒刑；但楊女不服上訴，桃園地院二審合議庭駁回楊女上訴，合議庭認為，楊女犯後於警詢及偵訊中仍飾詞諉過，矢口否認犯行，惡意虛捏情節飾詞狡卸，耗費司法資源，事後更未與告訴人達成和解，原審僅判處有期徒刑5月，維持一審原判，不得上訴。

【更多新聞】

►各縣市試辦輕症者在家照顧 鄭文燦：下週召開責任醫院會議討論

►桃園溝渠變恐怖橘紅色！ 酵素製造廠納米亞幹的...最高罰300萬

►桃園+27！新增3條不明感染鏈 已有5案例確診...校園採檢全陰