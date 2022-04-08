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2縣市變色！4月飆1843例「確診地圖」曝　陳時中：未來兩週很重要

▲▼ 。（圖／翻攝自疾管署網站）

▲今年已累計3070例本土病例。點圖可放大。（圖／翻攝自疾管署網站）

記者曾筠淇／綜合報導

今（8）日本土疫情新增384例病例，分布於17縣市，其中又以新北市146例最多。根據疾管署網站可見，最新的「本土病例地理分布」共有6縣市顏色最深，今年累計都破百，此外，雲林縣和花蓮縣的顏色更是深了一階，分別是累計12例和72例。

根據疾管署稍早更新的「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，北部的疫情特別嚴重，整片深咖啡色，累計病例均破百例。深咖啡色縣市有六，依序為新北市851例、桃園市643例、高雄市401例、台北市351例、基隆市340例、新竹縣134例。

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再來，顏色次深（51人至99人）的縣市有一，為花蓮縣72例。因「奧斯卡傳播鏈」再擴大，以及慈濟醫院急診傳播鏈等，今天增24例，才讓地圖顏色再深一階。

橘色（10至50人）的縣市有十：

新竹市40人
苗栗縣18人
台中市27人
彰化縣20人
雲林縣12人（今變色）
嘉義縣16人
台南市49人
屏東縣21人
宜蘭縣47人
台東縣20人

淡橙色（1至9人）的縣市有二：

嘉義市4人
金門縣4人

根據地圖可見，目前本島部分僅南投縣今年「0確診」；至於外島，連江縣和澎湖縣也同樣繼續守住。

▲▼指揮中心公布4/8確診分布縣市。（圖／指揮中心提供）

▲今新增384例本土病例。（圖／指揮中心提供）

此外，今天新增384例本土病例，分布於基隆市31例、台北市54例、新北市146例、桃園市25例、新竹縣9例、新竹市8例、苗栗縣2例、台中市4例、彰化縣1例、雲林縣3例、嘉義市1例、台南市5例、高雄市58例、屏東縣7例、宜蘭縣5例、花蓮縣24例、台東縣1例。

4月截至今天為止，已累計1843例，指揮官陳時中表示，「未來一、兩個月，是我們在對抗疫情要特別小心的時候」，目前並非疫情高峰。至於疫情是否能守住？陳時中透露主要監測3大項目，包含疫情曲線、Rt值變化、是否新增傳播鏈，「前兩週是非常重要的時刻」。

陳時中今天也強調，共存並不是放鬆，「怕大家覺得共存就放鬆，完全不管，沒有、我們不會這樣做，也希望大家不要這樣做」，應該是在範圍內努力減災。

4月本土病例統計（截至今日共1843例）：

►4月1日+104例
►4月2日+160例
►4月3日+183例
►4月4日+133例
►4月5日+216例
►4月6日+281例
►4月7日+382例
►4月8日+384例

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