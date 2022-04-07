黑貓中隊機棚修復竣工　鄭文燦：逐步實現桃園空軍基地博物館群

▲鄭文燦視察黑貓中隊機棚，緊急修復竣工工程。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日抵「前空軍桃園基地設施群-35中隊飛機棚廠」，視察竣工的緊急修復工程表示，由於基地建物眾多，全案採分期、分區方式進行，未來全區修復完成後，將分為：航空城城市記憶博物館、空軍基地博物館、桃園考古遺址博物館及美方空勤暨棚廠促參（ROT）規劃區等四大區塊加以活化利用，逐步實現「桃園空軍基地博物館群」的活化目標。

鄭市長談到，35中隊全名為「空軍氣象偵查研究組」，即眾人所熟知的「黑貓中隊」，是1960年為我國與美方秘密合作「快刀計畫」而成立。35中隊飛機棚廠是U-2高空偵察機執勤的專屬棚廠，在冷戰時期執行戰略偵察及空照等特殊任務，「快刀計畫」結束後，由第12中隊進駐執行「始安計畫」，爾後第12中隊於1998年移往花蓮，35中隊飛機棚廠由第4中隊，即「紅狐中隊」接續偵照任務，並使用至2005年，而飛機棚廠大門上也仍高掛著「紅狐隊徽」，正註記著棚廠執行偵照任務，並參與美軍協防台灣的過程，具有重要的歷史價值。

由於35中隊飛機棚廠已有屋頂塌陷、滲水、結構外露等破損情形，若不修復恐難以彌補，因此市府於2018至2020年執行第一期計畫，先針對35中隊飛機棚廠進行緊急修復工程，包括：R.C柱樑構造耐震結構補強、屋面破損及檢修、屋架防鏽及防護處理等項目，並完成機棚南北大門門扇整修、更換輪軸與軌道。第一期計畫修復總經費4,442萬元，由文化部補助2,665萬元，及市府配合款1,777萬元，於去（109）年11月竣工，相信可保留黑貓中隊珍貴歷史，並延續35中隊飛機棚廠的文化價值。

鄭市長今日也在黑貓中隊飛機棚廠內開啟大門，象徵緊急修復工程順利告一段落，他也期許後續分期進行的修復計畫，能將關於黑貓中隊的歷史記憶妥善保留，並見證桃園航空城開發的歷程。

包括立法委員鄭運鵬、國防部軍備局上校鄭志榮、交通部民用航空局副局長方志文、市議員徐其萬、游吾和、市府文化局長莊秀美、副局長王麗娟、新聞處主秘蕭成泰、蘆竹區長蔡世志、大園區長徐藍科等均一同視察。