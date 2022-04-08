辜寬敏曝彭明敏「陪嫁」民進黨　籲牢記建黨初衷推國家正常化

記者呂晏慈／台北報導

前總統府資政彭明敏8日清晨辭世，享耆壽98歲。與彭明敏數十年來同為「老戰友」的獨派大老、台灣制憲基金會董事長辜寬敏追悼說，1995年他勸彭明敏出來競選總統，就算不能勝選還是很有意義，當時他對彭說「你加入（民進黨）的那一天，我和你一起加入！」呼籲民進黨記得建黨初衷「制憲正名」、「國家正常化」，才是最好的紀念方式。

▲彭明敏。（資料照／記者李毓康攝）

彭明敏文教基金會今天發出訃告表示：「彭明敏先生已於2022年4月8日清晨5時55分安詳離世，謹遵囑，一切從簡，不辦任何形式的喪禮。入殮火化後埋葬於高雄鹽埕教會的鹽光墓園。」

彭明敏是最具代表性的台灣獨立運動領袖之一，1964年與謝聰敏和魏廷朝共同起草著名的「台灣自救運動宣言」，因此被國民黨政府判刑8年，隨後逃離台灣，在海外流亡了20餘年，直至1992年台灣民主化後返台，1996年曾代表民主進步黨參選總統。彭明敏著有《自由的滋味》、《絕筆集》、《寫給台灣的備忘錄》等著作。

辜寬敏今天還原歷史表示，1995年他勸彭明敏出來競選總統，但是朋友告訴他民進黨內山頭林立，恐彭先生無法適應，遂勸說彭先生以無黨籍身份參選。不過，辜寬敏不贊同這樣的見解，當時對彭說：「這次對手是李登輝，再怎麼選也不會贏，但若你用無黨籍身份參選，民進黨必由許信良出馬，綠營將會分裂。屆時，若許信良敗選，敗選之責將由你承擔。因此，再怎麼委屈，你也要以民進黨候選人身份參選！」

辜寬敏說，過去台灣人在國民黨威權統治下受過多少委屈和苦難，好不容易爭取到一個全民直選總統的機會，彭明敏當年因為發表「台灣自救宣言」才被迫逃亡，許多人由衷感佩，由他代表台灣人出馬競選總統非常適合，所以一直力勸他出來，就算不能勝選，還是很有意義。

辜寬敏回顧，1995年間，某日勸說彭明敏以民進黨候選人參選後，彭先生送他至電梯口時突然詢問：「你叫我加入民進黨，那你呢？」，辜回答：「你加入的那一天，我和你一起加入！」

辜寬敏說，「本人以這樣的身份加入民進黨，算是一種陪嫁吧！」數十年過去，他以老黨員的身份對於民進黨仍有很高的期許，希望黨能牢記建黨初衷，對於「制憲正名」、「國家正常化」等全體黨員不分世代、派系、職位，皆殷殷期盼的目標化為更實際的行動，才是最好感念彭明敏先生的方式。