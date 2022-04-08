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「血染」俄駐立陶宛大使館池塘！　象徵犯戰爭罪重責

▲▼「血染」俄駐立陶宛大使館池塘　。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄駐立陶宛大使館池塘呈現「血紅色」。（圖／達志影像／美聯社）

記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭，對平民發動攻擊，引起國際撻伐，立陶宛4名藝術家7日在俄駐立陶宛大使館前，用生態染劑將池塘染紅，數名抗議者與立陶宛倫敦奧運女子100公尺蛙式金牌美露泰（Rūta Meilutytė）浸在池中，象徵深陷血海的烏克蘭人。

根據《每日郵報》報導，這場名為「泳渡（Swimming Through）」的活動有數十名抗議者參與，所有人都穿著白色上衣或泳衣，其中一名藝術家發起者蒂爾曼泰特（Berta Tilmantaitė）說，希望能藉此讓大眾支持面臨俄國種族滅絕的烏克蘭人，「在戰爭時不要保持中立，要主動保護烏克蘭人的生命、民主和自由，他們正在遭受虐待、性侵、殺害」。

▲▼「血染」俄駐立陶宛大使館池塘　。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美露泰泳渡池塘。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「血染」俄駐立陶宛大使館池塘　。（圖／達志影像／美聯社）

蒂爾曼泰特接著說，大眾不該對烏克蘭遭集體殺害的恐怖畫面麻木，「俄國看似永無止境的惡行，不能成為常態，像德國等多國不挺身對其施壓制裁，選擇金錢而非人命，讓人很難保有希望」。

蒂爾曼泰特指出，這個血紅色的池塘，顯現出俄國對烏克蘭犯下戰爭罪的責任，「我們持續散布真實資訊、志願參與、抗議、捐款和施壓我們的政府行動，都是至關重要的。」

▼池塘用生態染劑染成紅色。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「血染」俄駐立陶宛大使館池塘　。（圖／達志影像／美聯社）

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