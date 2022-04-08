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限時5天！大同3C搶攻換季最有感　買空調送液晶電視

▲▼（業配）大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

▲炎熱夏天將來臨！大同3C搶攻換季最有感，4/8-4/12限時5天祭出超殺優惠，要幫民眾守護荷包不失血。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

夏天快到了！衣櫥準備換季之外，許多民眾也會幫家中家電「換季」，像是趁著天氣變熱缺貨前，趕緊先添購空調，清涼一下好迎接炎熱夏季。大同3C挑戰換季最強檔，祭出「黃金週酬賓盛典」，各家電優惠讓民眾直呼有感，還有每日限量排隊商品現買現賺等好康活動，要給民眾滿滿滿的超值優惠！大同3C黃金週活動限時5天，4/8開跑至4/12截止，天天皆祭出不同好康，最狂直接買空調送液晶電視，有興趣的民眾不要錯過了！

換季得超前部署，且隨接下來進入報稅季，每年4月各家通路皆推出購物優惠方案，消費者出手就等這一波！大同3C此次黃金週好康盡出，除了價格優惠外，也提出多重好康，準備擄獲消費者的心，例如：單筆消費達指定金額享好禮三選一，12KG滾筒洗脫烘洗衣機、55型4K液晶不用抽直接送！購買精選家電再享Gold物幣加碼回饋，最高回饋1,000元(Gold物幣於指定期間可全額折抵消費)！另為減輕大量採購消費者的負擔，除指定商品12期0利率外，單筆消費滿10萬另享24期0利率。

▲▼（業配）大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

▲準備換季迎夏天！家裡空調打算除舊換新嗎？大同3C推限時5天黃金週優惠，趁這時候買最划算。（圖／記者周宸亘攝）

大同3C更在5天的活動期間，天天推出不同的限定超值商品：
4/9國際11KG洗衣機（NA-110EB-W）黃金週限定萬元有找，再獨家加碼送毛寶洗衣槽專用去污劑（送完為止），全台限量30台。
4/10買空調直接送液晶，大同變頻冷專（R-362DDHN/FT-362DDSN(HN)）黃金週限定價31,900元，買就送大同42型液晶，再享政府退貨物稅2,000元，全台限量100台。

炎熱夏天即將來臨，想搶先更換或添購空調冷氣的民眾，別忘了筆記專屬優惠。黃金週期間購買大同、國際、日立、三菱、富士通等熱銷機種，除可獲得原廠精美豪禮外，另加碼再送Gold物幣，同時結合全館消費滿額好禮三選一活動又可再帶禮回家，讓禮上加禮、折上再折。同時亦為消費者荷包負擔著想，指定機型還可享12期0利率，保護荷包不失血，輕鬆迎接酷夏沒煩惱。

大同3C揪民眾一起有感換季，在限時5天黃金週優惠檔期中，祭出各大家電優惠價格，搭配多樣贈品與Gold物幣回饋，汰舊換新這時候買最划算，趕緊手刀搶購！

▲▼ 大同3C黃金週 。（圖／大同3C提供）

▲▼4/10限量排隊商品，大同變頻冷專優惠價31900元，買就送42型液晶，全台限量100台。（圖／大同3C提供）

▲▼ 大同3C黃金週 。（圖／大同3C提供）

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