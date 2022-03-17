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天氣不會等你準備好！大同3C買4千送4千、指定空調再送好禮省錢最有感

▲▼大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

▲夏天要到了，你家的空調夠力嗎？該換建議趁早換，折價回饋拿好拿滿。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

進入春季，氣溫漸漸回暖，許多人已經開始在醞釀迎接夏季的心情、甚至準備換季，有感於物價上漲，消費者為維持生活品質、更加精打細算，大同3C推出3月限定「全民凍漲！振興加碼最後倒數」活動，內容包含「買4千送4千、回饋百分百」、「買空調送好禮」等優惠，單筆消費不限金額還可加購義大利百年品牌炒鍋，就是要讓價格敏感的消費者超有感。 

▲▼大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

大同3C推出3月限定優惠，回饋百分百。

為了讓優惠有感，大同3C網羅「料理、美容、空調、視聽、冰洗」等超齊全家電品項，3月期間限定單筆消費滿4千就送4千元折價券，不管是觀望很久遲遲下不了手的、或是早就該換卻一直在等優惠的、還是今年終於下定決心要更新家中空調，現在買、正是時候！

▲▼大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼大同3C早春超前部署，買千送千超有感，更換家電就趁現在。

▲▼大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

3月過後天氣開始越來越熱，家中的空調夠力嗎？可別等到盛夏炎炎才開始慌張，為了避免缺貨或等待裝機等到天荒地老，提前準備才是聰明的做法，尤其是旺季前的優惠讓你更有感！想要舒適地度過夏天又不想太傷荷包？選擇適合的品牌機種之外，有「節能家電」認證的更是挑選大重點！

大同3C集結Panasonic國際、SHARP夏普、台灣三洋、富士通、大同、三菱、日立等知名廠牌，推出「好禮多選一」優惠， 購買大同家用空調系列，煎烤盤、多功能調理果汁機、微電腦電子鍋等好禮5選1；Panasonic和HITACHI家用空調好禮6選1，電烤箱、電動刮鬍刀、冷萃咖啡機、吸塵器等實用家電任你選；部分品牌另有指定空調現折2000元優惠，來趟大同3C一次看完各大品牌，完全沒有頭緒沒關係，買4千送4千的回饋直接讓你省去比價時間，此外，大同3C更貼心提供免費服務，無論是購買前場勘建議、購買時的詳細諮詢、購買後安裝保固與維修，一次幫你處理好，讓你高枕無憂度過炎夏，還能把超值好禮帶回家，一舉多得。

▲▼大同3C。（圖／記者周宸亘攝）

手中還有振興券卻遲遲不知道用在哪最划算？大同3C看準消費者心目中的猶豫，早春就幫大家超前部署，除了空調還有冰箱、洗衣機強檔推薦，持紙本振興券3,000元以上購買指定冰洗商品，加碼再送樂美雅強化餐具10件組。購買指定冰箱、洗衣機，除了超殺優惠價，還能將實用小家電和千元商品卡一起帶回家，搭配振興券使用期限倒數，大同3C這次在3月祭出買4千送4千、買冷氣送好禮、節能家電送折價券等活動，搭配手中剩餘振興券，讓消費者一次買好買滿，為即將到來的夏季做好萬全準備！

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