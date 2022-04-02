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嗑爆牛肉堡買1送1、咔啦脆雞只要1元！9大速食店最新優惠懶人包

▲▼頂呱呱連7天全品項88折。（圖／業者提供）

▲9大速食店最新優惠一次看。（示意圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

速食控連假也要吃爆！《ETtoday新聞雲》整理9大速食店最新限時優惠，有麥當勞10塊麥克雞塊買1送1、肯德基加1元多1件等，加碼嗑漢堡王牛肉堡、脆雞堡買1送1，以及繼光香香雞下殺9折的咖哩炸雞桶，出遊就先別管體重怒吃一波了。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送至4月19日前有10塊雞塊買1送1。（示意圖／業者提供）

●麥當勞
麥當勞即日起至4月19日祭出「10塊麥克雞塊買1送1」限時優惠，凡使用歡樂送網路訂餐並輸入優惠碼「10NUG」，即可享有小確幸。

●肯德基
肯德基即日起祭出「預訂快取」優惠，只要使用預訂快取服務買XL套餐可用1元加購香酥脆薯，買桶餐加1元則可再吃咔啦脆雞1塊。

▲▼漢堡王「豪氣霸王省限定優惠券」。（圖／業者提供）

▲漢堡王最新「豪氣霸王省限定優惠券」狂省3000元。（圖／業者提供）

●漢堡王
漢堡王即日起至5月29日祭出最新「豪氣霸王省限定優惠券」，這次一共有7大系列共42款優惠組合，其中，肯定要吃爆的就是買1送1，有脆洋蔥牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、薯條、辣薯球、可樂、綠茶，以及熱門推薦的煙燻辣椒脆雞堡、煙燻辣椒小怪獸香豬脆雞堡及煙燻辣椒10塊雞塊全買1送1，且超值早餐也推美式研磨、雞塊等買1送1，省到不行。

同步還有超俗百元起個人餐、12款雙人激省餐、6款超值選及下殺近6折的全新霸王分享餐，整張券現賺3000元。提醒該活動不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店，部分品項林口文化、羅東興東、桃園中華、台南永康、台中太平、高雄楠梓等火烤專賣店則不提供。

●頂呱呱
頂呱呱即日起至4月15日祭出「春暖花開電子優惠券」，一共有2大限定優惠，包括地瓜薯條、阿勇雞塊、甜甜包、及35元飲品享「同品項買1送1」，加碼吃「5種招牌雙拼組合下殺73折」，用百元通通有找，只要到店出示優惠券畫面即可享優惠。

●繼光香香雞
繼光香香雞即日起至4月5日寄出「咖哩炸雞桶」下殺9折優惠，只要用299元就能爽吃6塊咖哩炸雞，數量有限、售完為止，提醒忠孝店、新光A8、台中三井、台南三井不參與此活動。

●21PLUS、21風味館
21PLUS、21風味館即日起至4月5日於全門市祭出「買香脆炸雞桶餐送香酥雞軟骨1份」，炸雞桶餐內含香脆炸雞6塊、大杯蜂蜜綠茶2杯，且美食外送平台foodomo同享優惠套餐，提醒21TOGO、台積電及烏日高鐵等門市恕不參與本次活動。另，至4月12日前也有「買2人烤半雞分享餐就送烤半雞1份」，現省210元。

▲▼必勝客推全新紙包飯系列。（圖／業者提供）

▲必勝客APP平日限定推買紙包飯送夏威夷個人比薩1個。（圖／業者提供）

●必勝客
必勝客即日起至4月25日祭出平日限定「買1送1」優惠，凡周一至周五透過PK雙饗卡APP購買最新紙包飯系列就可免費多吃夏威夷個人比薩1個，數量有限、售完為止。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡最新「MOS安心取」即日起至4月30日祭出冰紅茶、摩斯咖啡多款經典商品5折起，多項人氣商品買31送31，還有大份量組數優惠如買50送50、買100送100、買200送200等，可跨店分批取、轉贈親友。

●拿坡里
拿坡里近日推出新品「老饕三角骨」，將肉質鮮嫩的三角骨進行酥炸後，打造外酥內嫩的罪惡口感，接著灑上秘方胡椒粉，大口咬下鹹香好吃，即日起於全門市開賣並祭出限時8折嚐鮮價。

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