歐盟第一槍　匈牙利宣布「將使用盧布」購買俄國天然氣

▲匈牙利總理奧班（Viktor Orban）3日贏得第四任期。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）開出第一槍，他6日在記者會上宣布，如果俄羅斯要求，該國已準備好使用盧布購買俄羅斯天然氣，「我們使用盧布支付沒有任何困難。」此舉與歐盟「統一戰線」反抗莫斯科的呼籲背道而馳，引發各界關注。

《路透社》及《商業內幕》報導，匈牙利外交部長西雅爾多（Peter Szijjarto）稍早表示，該國天然氣合約是由匈牙利國營電力公司（MVM）與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）簽署而成，歐盟當局在這份雙邊合約中「起不了任何作用」。歐盟委員會發言人表示，他們對各國有關部門的聲明不予置評。

俄羅斯總統普丁要求「不友善國家」使用盧布購買俄國天然氣，否則就要停止供應，旨在報復西方經濟制裁，並且增加對該貨幣的需求，進而提高盧布價值。帳單只剩幾周就要到期，歐盟要求各國遵守原始合約，使用原定的歐元或美元支付，同時面臨加大對俄制裁的壓力。

奧班在3日選舉中贏得第4任期，一部分是因為承諾保護全國家庭的天然氣供應，他與普丁保持密切關係，其政府過去10多年以來，努力與莫斯科建立緊密商業關係。儘管匈牙利是歐盟及北約成員國，卻也是拒絕對俄能源制裁的少數歐盟成員國之一。