改裝車顧人怨！　桃園警攜手環保、監理單位聯合稽查

▲桃園警方與環保、監理單位聯合取締改裝噪音車。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

針對非法改裝車輛屢見不鮮，嚴重影響用路人安全，產生的噪音更破壞社區安靜，桃園分局6日晚與環保局及監理聯手， 2個小時攔查23輛車，經當場檢測逾6成共14輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善。

▲▼短短2個小時共攔查23部機車，竟高達逾6成違規。（圖／桃園警分局提供）

警方表示，昨晚20至22時在在桃園市桃園區民權路67號桃園國小前，與桃園市政府環境保護局及桃園監理站攜手合作，共攔查23輛車（大型重型機車1輛及普重機22輛），經當場檢測有14輛排氣噪音超過標準，環保人員立即開立舉發單及車輛複驗單，桃園警方表示，依《噪音管制法》規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人新台幣1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，另若有「設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈」等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例處罰。

桃園警方呼籲所有汽機車駕駛人，切勿擅自變更車體、排氣管，製造噪音影響社區安寧，警方將持續結合路檢、擴大臨檢、取締酒駕、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔檢稽查。另外市民如發現汽機車行駛道路上有噪音妨害安寧狀況，可向環保署噪音車輛專門網站提出檢舉，可上傳相片（包含排氣管與車牌）或影片至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw）。