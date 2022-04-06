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「土水繪本親子說故事」17日溫馨登場　即起報名開始額滿為止

▲土水繪本親子說故事活動17日登場，即日起報名開始額滿為止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲土水繪本親子說故事活動17日登場，即日起報名開始額滿為止。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升環境污染防治觀念，台東縣環境保護局將於4月17日(星期日)在台東縣政府文化處圖書館2樓幼兒閱讀區，舉辦111年第場次「土水污染防治繪本說故事」活動，現場除了說故事活動之外，還有互動遊戲、精美小禮物及價值250元的故事繪本送給您。

台東縣政府表示，為能達到聯合國永續發展目標(SDGs)，致力推動各項縣政事項及宣導活動，建造永續發展生活都市。其中，深耕環境教育及環境永續發展概念是推動SDG4優質教育、SDG11永續發展鄉鎮規劃及SDG15保育及維設生態的重要力量，透過講師活潑有趣互動方式，搭配繪故事內容發起狀況小遊戲，讓學童身歷其境般，快速理解環境保護及永續發展是需要您我一起維護，並藉由親子間互動提升學童環境永續豐富知識，達到環境教育及永續發展之目的。

環保局今年預定舉辦2場次，第1場次為17日上午10點至11點舉辦，並聘請台東大學美術產業系王顗婷老師擔任活動講師，以「小水滴哭什麼」、「泥寶搬新家」等故事繪本，利用聽故事、說故事、玩故事的互動方式傳遞土壤及地下水污染防治的重要性，活動限額15組親子參與，即日起至4月16日17點受理報名，或滿額即截止，全程免費。

環保局呼籲，因應防疫期間，提醒報名參加的大小朋友，入場時將量測額溫，超過攝氏37.5度不接受入場，現場採取實聯制登記，並請全程配戴口罩，做好手部消毒，保護您我他的健康，期許透過親子間活動達到身教言教善待及安心的環境氛圍、達到永續發展的目的。

►幼兒也能開BMW！帥炸

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