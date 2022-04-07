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每年一度的「環頸雉西瓜節」來囉！　台南鳥會邀您賞鳥吃西瓜

▲「環頸雉西瓜節」即將在4月9日上午8時至11時許，在台南沙崙農場牧草區展張，台南鳥會邀您到場一邊賞鳥一邊吃西瓜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「環頸雉西瓜節」即將在4月9日上午8時至11時許，在台南沙崙農場牧草區展張，台南鳥會邀您到場一邊賞鳥一邊吃西瓜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「環頸雉西瓜節」即將在4月9日上午8時至11時許，在台南沙崙農場牧草區展張，台南鳥會與在地友善環境瓜農攜手合作，邀您到場一邊賞鳥一邊吃西瓜。

▲「環頸雉西瓜節」即將在4月9日上午8時至11時許，在台南沙崙農場牧草區展張，台南鳥會邀您到場一邊賞鳥一邊吃西瓜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南鳥會在沙崙舉辦環頸雉西瓜節活動已第5年，每年都吸引上百人到場參與並付諸行動支持友善環境的產業。今年也不例外，現場將設置解說站點及行進的導覽解說，帶民眾認識沙崙農場擁有豐富的生態環境。目前觀察累積出現過129種鳥類，包含二級保育的環頸雉、一級保育的草鴞等29種保育鳥類，活動當天民眾可觀察到那幾種呢？歡迎到場體驗。

▲「環頸雉西瓜節」即將在4月9日上午8時至11時許，在台南沙崙農場牧草區展張，台南鳥會邀您到場一邊賞鳥一邊吃西瓜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

現場提供「友善環頸雉西瓜」供民眾選購，紅肉、黃肉任君挑選，每顆100~200元之間，讓人在欣賞沙崙的同時還能將美味的西瓜帶回家喔！西瓜數量有限，售完為止。台南鳥會指出，民眾選擇在地且對環境友善的農產品，就可以讓農友們更有動力繼續朝環境友善的方向走下去，此種消費模式，將會回饋於動物以及人類身上。這次活動林務局特別贊助80本草鴞筆記本，給最先到活動現場報到的民眾，有興趣的人請盡早到場領取，送完為止。

▲「環頸雉西瓜節」即將在4月9日上午8時至11時許，在台南沙崙農場牧草區展張，台南鳥會邀您到場一邊賞鳥一邊吃西瓜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南鳥會提醒，活動地點同時為農民耕種區域，請參與的民眾車輛勿佔用產業道路，尊重農民用路權，互相友善才能長長久久。活動時間：2022年4月9日上午8至11時，活動地點在沙崙農場牧草區（22°55'38.1"N 120°18'32.2"E）

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