3月春回奧萬大　南投林管處邀請民眾觀山鳥賞櫻花

記者高堂堯／南投報導

歷經2月下旬連日陰寒天氣後，陽光在3月終於露臉，奧萬大國家森林遊樂區的霧社櫻花盛放，活潑的山鳥們也在櫻花叢間穿梭進出，景象熱鬧；南投林管處建議喜歡親近大自然的民眾，千萬不要錯過享受陽光、觀鳥和賞花的時機。

南投林管處說明，奧萬大森林遊樂區內主要有3種櫻花：目前粉紅色系單花瓣的「山櫻花（緋寒櫻）」及艷紅色系重花瓣的「八重櫻」，花期已進入尾聲，接續上場的，是開純白色系單花瓣的台灣特有種「霧社櫻」，預計花期可持續整個3月間；而嬌嫩的櫻花，無論經驟雨狂風摧殘後呈現「落櫻繽紛」，或當春風吹拂雪白的霧社櫻、花瓣如雪片般飄落，猶如「櫻吹雪」般，都有不同的迷人美感。

林管處指出，奧萬大的生態資源豐富，包括動物性昆蟲及植物性花果等食物來源，孕育多樣化的鳥類：現時可見喜歡吃花蜜的「冠羽畫眉」選擇盛開的櫻花，縮著羽冠將尖嘴伸入花中、幽雅地吸食；還有白耳畫眉、繡眼畫眉、青背山雀、黃山雀、紅頭山雀、棕面鶯、綠繡眼、綠畫眉等，穿梭林間小心覓蟲食花；有時還可看到「五色鳥」將整朵花囫圇吞下。

南投林管處表示，春遊奧萬大、欣賞有別於秋冬蕭瑟景觀的欣欣向榮景緻，又可賞花兼觀鳥，一舉數得，歡迎喜歡大自然的民眾親身來感受。