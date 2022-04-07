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本土狂炸382例！足跡重疊怎麼辦？居隔7大QA一次看

▲▼新北永和地區爆出新冠肺炎不明感染源，新北市政府立即派出機動篩檢隊進駐，於永和仁愛公園設置臨時篩檢站，8/10~8/12連續三天為當地居民提供快篩及PCR篩檢服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲本土確診數屢創新高。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／整理報導

本土單日確診數屢創新高，今（7）再爆出382例！指揮中心指揮官陳時中表示，為避免醫療量能無法承受，未來防疫政策將朝簡化疫調、快篩取代PCR、病患輕重症分流等方向規劃。篩檢及隔離政策滾動式調整，為方便民眾了解疫情現況及規定，《ETtoday新聞雲》也整理出以下7大QA供大家參考。

Q1：國內目前有多少感染源不明傳播鏈？哪些需要多加注意？

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A1：指揮中心表示，目前許多縣市都有社區感染情形，因此難以詳細計算不明傳播鏈。不過陳時中今日特別點名高雄3家娛樂場所，包括金芭黎、雅閣和帝堡累計確診62例，且仍在擴散中。陳時中指出，基隆、花蓮等地都陸續爆出娛樂場所群聚，呼籲民眾在進出類似場所時，務必特別注意。

Q2：收到與確診者足跡重疊的簡訊怎麼辦？

A2：指揮中心表示，收到簡訊僅是代表足跡、時間可能與確診者重疊，出現類似症狀、曾有症狀才需要向醫師諮詢或直接進行採檢。建議可依症狀的有無進行以下作為：

有症狀者盡速前往指定醫療院所或社區採檢站採檢，全程戴口罩、勿搭乘大眾運輸工具。

無症狀者可至藥局、便利商店等購買家用快篩劑。檢測結果若為陽性，則須將檢測器材密封包裝，攜帶至指定醫療院所或社區採檢站，進一步做PCR核酸檢測；陰性則自我健康監測14天，期間若有發燒、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀等，應盡快前往指定場所採檢。

陳時中也宣布，輕症者在醫院採檢後一律「回家等報告」，若結果為陽性，將由醫院通報衛生局安排收治加強版集檢所或防疫旅館。

▲▼醫院檢驗人數爆增，指揮中心要求民眾輕症採檢完一律回家等報告。（圖／指揮中心提供）

Q3：我可以領公費快篩劑嗎？去哪領？

A3：指揮中心表示，公費快篩劑非免費領用，須經醫師評估後才可發放。此外，未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，不符合試劑發放資格；若幼兒之陪同看診者經醫師判斷後亦可發放，但不可代家人領取。

另，發放公費COVID-19家用快篩試劑之診所，已由272家增加至540家，民眾可透過「發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖」查詢。

Q4：我是居家隔離或檢疫者，快篩陽性該怎麼辦？

A4：請立即與當地衛生局聯繫，或撥1922，依指示配合處置及依防疫人員指示處理已使用過之採檢器材。

Q5：確診了會怎麼處理？

A5：指揮中心指出，無症狀、輕症確診者（含落地採檢陽性）且65歲以下、生活可自理者，均以收治加強版集中檢疫所或防疫旅館為原則；高齡或中重症者送醫院、社區確診病例則就地收治。

此外，專責病房、加強版集中檢疫所及防疫旅館，若場地允續，均以2人1室收治，不限家人、同住或同行者。

▲▼4/2醫療應變分流原則。（圖／指揮中心提供）

Q6：最新居家隔離的規定？

A6：指揮中心表示，居家隔離天數及入境者居家檢疫天數為10天，期滿後執行7天自主健康管理，最新居家隔離規定如下：

1. 居家隔離維持以「1人1室」(含單獨房間及衛浴)為原則。

2. 若能遵守居家隔離相關規定，且每次使用浴廁後能適當清消，則可於不含獨立衛浴設備之個人專用房間隔離。

3. 若家戶中所有同住者皆為隔離者，可同戶隔離。

4. 入境者於檢疫期間轉為隔離身分者，以在原檢疫地點隔離至期滿為原則，惟為降低風險，建議不適用前述1至3項規範。

▲▼4/6放寬居家隔離措施。（圖／指揮中心提供）

Q7：確診者怎樣才能解隔離？

A7：指揮中心表示，無症狀或輕症確診個案解除隔離條件修正為：

1. 針對新感染或初次PCR檢測Ct值小於30個案，移除「距發病日或採檢日已達10天」條件，症狀緩解，連續2次檢驗陰性或Ct值超過30，即可解除隔離。

2. 因應境外移入者，初次PCR檢測Ct值超過30舊案，移除「N抗體陽性」條件，連續2次檢驗陰性或Ct值超過30以上者即可解隔。

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