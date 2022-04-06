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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍綠布局六都「聲聲慢」　國民黨高雄沒人選、民進黨新北也難產？

▲▼立法院社福衛環委員會 衛福部長陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

▲衛福部長陳時中成為綠營六都選戰活棋。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／綜合報導

2022年縣市長大選已敲定於11月26日舉行。民進黨經歷2018年潰敗後力圖重起，國民黨則立下直轄市執政過半的目標。面對選舉時間逐漸進逼，藍綠雙方開始布局備戰，其中更以六都部分最受關注。

台北市長人選

國民黨

面對首都之爭，國民黨立委蔣萬安已鬆口「願一肩扛起艱困的一戰」且動作頻頻，目前更傳出5月市議員初選結束後就會正式宣布參選台北市長。不過，蔣萬安仍未鬆口期程。

民進黨

衛福部長陳時中傳出已在上週拜會民進黨高層，預計6月中旬宣布參選。對此，陳時中指出，目前沒有規劃選舉相關事宜。但也有部分府黨幕僚，力主副總統陳建仁出戰北市、陳時中轉戰桃園、林佳龍投入新北，讓「北北桃」三都都能強棒出擊，陳建仁也在今年初入黨，和陳時中二人形成綠營選戰活棋。

而另外一位熱門人選則是前交通部長林佳龍。林佳龍受訪時表示，現在還在做綜合評估，自己也是選舉對策委員會的成員，會全力為民進黨推薦、提出最有勝算的人選。

新北市長人選

國民黨

現任市長侯友宜日前僅向外界說明，現在距選舉還有一段時間，他會好好把握當下、努力做事，把競選時承諾的事情做好。挾帶高民調卻遲遲未宣布競選連任，也引來各界猜測侯友宜有意直攻2024總統大位。

國民黨主席朱立倫則說，我們都有一個默契，現任的市長不用這麼急著提名，會先針對比較困難地區的展開相關的提名作業，對比較穩定的，而連任的則會以市政工作為重。

民進黨

由於侯友宜的高人氣，新北市一役對民進黨來說是場硬戰。目前被點名的人選，包括行政院長蘇貞昌的女兒、立委蘇巧慧以及立委羅致政。

桃園市長人選

國民黨

國民黨桃園市長提名黨內爭議不斷，台北市議員羅智強經過「電話風波」後6日正式宣布投入選戰，但隨即遭黨中央打槍，指民調不佳又有地方反彈，因此將羅智強排除提名名單。

事實上，立委呂玉玲近日才傳出被黨部視為桃園市長參選人，而今羅智強殺出，呂玉玲說，「我們都尊重」，並否認自己遭內定，但若黨中央要她參選，她也會努力拚搏。

民調第一的國民黨立委魯明哲則表示，自己一年多來受訪、或是接受黨部諮詢時，都是表態沒有意願，「但不論最後黨決定提名誰，我都會全力支持、輔選。」

在地立委萬美玲也被視為挑戰桃園市長寶座的有力人選之一，萬美玲表示，對國民黨而言，找出最強的那一個人才是重點，她對這場選舉的定調就是「沒有非誰不可、只有非贏不可」

民進黨

桃園市長鄭文燦已兩屆任滿，傳出已徵詢駐美代表蕭美琴、經濟部長王美花，但兩人皆無意願。

目前檯面上，前立委黃適卓、鄭寶清以及前公平會前副主委彭紹瑾皆有意爭取；而遭外界多次點名的立委鄭運鵬也是可能參戰的人選。

桃園市長鄭文燦6日則表示，民進黨選對會應該在5、6月間，才會確定北北桃3個直轄市的可能人選。

台中市長人選

國民黨

根據《聯合報》最新民調顯示，現任市長盧秀燕施政滿意度將近7成5，外界看好爭取連任，但目前還未獲黨內提名。

民進黨

立法院副院長蔡其昌是檯面上的熱門人選，參選態度也愈趨明顯，但另一方面，林佳龍子弟兵王義川也表態，希望昔日長官向黨主席蔡英文建議，由自己代表民進黨成為台中市長候選人。

另外，2020年大選拿下全國立委最高票的在地立委何欣純也被視為可能人選，基本盤實力雄厚的她，也有機會和盧秀燕上演一場「女女對決」。

台南市市長人選
　
國民黨

台南市議員謝龍介先拋出將投入台南市長選戰，臉書粉絲專頁早已改版更名「台南市長參選人」，但黨內另有對手、不分區立委陳以信表態參選，黨遲遲未敲定提名，直至上月終於定案由謝龍介參選。

民進黨

台南市長寶座之爭，民進黨提名黃偉哲競選連任。尋求連任的黃偉哲去年底捲入線民風波，他強調自己並沒有出賣同志，對於選戰會更努力，來把市政做好，並承諾一定打贏市長選戰，讓台南市議會民進黨能夠過半，這是努力的目標。

高雄市市長人選

國民黨

國民黨高雄市長人選懸而未定，有媒體報導，國民黨務高層勸進高雄前副市長李四川出征。但是，李四川本人在臉書上說明，「我不懂政治，更不會操弄選舉，也無意參選。」而先前傳聞的無黨籍立委高金素梅也表態不會投入選戰。

民進黨

相較之下，民進黨高雄市已確定由陳其邁尋求連任。面對選戰，陳其邁表示，現階段市府團隊還是專心把市政做好。高雄市黨部主委趙天麟則認為，陳其邁是「最強母雞」。

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