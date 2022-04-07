摸實習女學生大腿內側　禮儀公司老闆硬拗「只摸頭」下場曝

▲禮儀公司王姓老闆藉職務之便，摸了女實習生大腿，被害人憤而報警。經高雄地院審理，依違反性騷擾防治法判處王男拘役50日，可易科罰金。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一禮儀公司王姓老闆，109年9月30日下午4時許為了處理一件往生案件，開車接兩位實習女學生一同前往。路途中，假借聊天用手摸副駕駛座的小美（化名）頭部，趁她來不及抗拒，又摸了大腿內側數次。小美事後報警，經高雄地院審理，依違反性騷擾防治法判處王男拘役50日，可易科罰金。

王男為禮儀社老闆，平常與某家禮儀用品店合作。因為109年9月30日有一起往生者案件要處理，下午4時許開車去接禮儀用品公司的兩位實習女學生一同前往，兩人分別坐在副駕駛座和後座。其中坐在副駕駛座的小美，王男見她年輕可欺，把車開到高速公路旁便道時，就先摸小美的頭，問他有沒有男朋友、理想型是如何，接著迅速摸了小美大腿內側數次，讓小美感到相當不舒服，事後憤而報警。



王男否認有任何性騷擾的舉動，辯稱他只是用手去摸小美的頭，說她很乖，並沒有摸大腿。不過坐在後座的另一名實習生也指認有看到王男對小美性騷擾，當時趁王男先下車，小美也問她有沒有看到王男亂摸她，並表示自己感覺很不舒服。

經高雄地院審理，確認王男有性騷擾行為，依違反性騷擾防治法判處王男拘役50日，如易科罰金，1000元折算1日。