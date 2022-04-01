邀女住戶按摩「從頭摸到胸」　保全揭2字自救還是輸了

記者黃翊婷／台北報導

張姓保全2020年7月間到某社區代班，見到女住戶小美（化名）在凌晨4時許來領包裹，竟以邀約按摩為由徒手襲胸；雖然他事後辯稱女方全程都沒有異狀，離開前還說了「謝謝」2字，但台北地院法官不採信，最終被依違反《性騷擾防治法》判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲小美指控受到張姓保全性騷擾。（示意圖／CFP，與本案當事人無關）

判決書中提到，張男2020年7月23日凌晨4時10分左右，看見小美前來領取包裹，竟以按摩為由，趁對方來不及反應之際，徒手觸摸胸部、背部、頸部、頭部。小美深感不舒服，事後主動前往警局報案。

不過，張男挨告之後，坦承的確有在事發當日幫小美按摩，但沒有任何性騷擾的意思，「按摩完她就上樓了，過程中都沒有異狀，她還跟我說謝謝。」

台北地院法官認為，性騷擾是指對他人實施違反意願、與性或性別有關、損害他人人格尊嚴，或使人心生畏怖、感受到敵意、冒犯的行為；而張男的行為足以引起小美感到嫌惡，以及產生遭受冒犯的感覺，這方面有女方的男友作證，她事後也曾前往身心科診所就醫。

法官指出，張男是該社區的代班保全，卻沒有尊重他人的身體自主權益，在凌晨時分伸出鹹豬手，導致小美身心受創，考量到他犯後坦承犯行，家中還有兩名小孩要扶養，但因為遲遲無法履行賠償金額，所以至今未獲得諒解，最後依違反《性騷擾防治法》判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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