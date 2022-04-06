　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台南安平鎮城隍廟七爺八爺夜巡3天　為「上香山迎媽祖」維安肅清

▲七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方。（圖／安平開台天后宮提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮，將於2022年4月9、10日辦理天上聖母「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典，推廣弘揚孝道及祈福保佑、合境平安之意，安平開台天后宮主委盧友禮率領管理委員會前往安平鎮城隍廟，向城隍爺報請八班頭子七爺八爺進行一連天的夜巡專案肅清，每天晚間出勤，膽小者迴避。

▲七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台南安平開台天后宮主委盧友禮率領管理委員會前往安平鎮城隍廟，向城隍爺報請八班頭子七爺八爺進行「專案肅清」。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，4年1次的「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典為市定民俗活動，活動所有安排以「3心」安心、放心及用心為主軸，配合安平區公所以「3新」弘揚孝道、轎班評選標竿及少量鞭炮集中空曠區施放等創新亮點，期待防疫的同時也能兼顧安全，共同為優質廟會文化盡一份心力。為因應疫情狀況，媽祖指示從善如流，取消鑽轎腳的活動儀式，改以雙手膜拜心誠則靈，眾神明都能庇佑闔家平安。

▲七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為求天上聖母「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典平安順利，安平鎮城隍廟出動八班頭子「七爺八爺」，為「安平開台天后宮上香山迎媽祖」展開為期3天維安肅清行動。

▲七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

5日由安平開台天后宮主委盧友禮率領管理委員會前往安平鎮城隍廟，向城隍爺報請八班頭子七爺八爺進行「專案肅清」，七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方，祈求接下來的遶境能平平安安；七爺八爺「我來也！」膽小者迴避…。

▲七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

廟方總幹事林國明表示，安平媽是由湄洲分靈，清光緒年間就有遙祭祖廟的習俗；在日治時期，媽祖神像會前往北汕尾遙祭，光復後改到漁光里「香山」進行祭典延續至今，已被列為台南市定民俗之一。

▲七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

總幹事林國明指出，為遵守疫情指揮中心規定，已通告各廟宇參與遶境必須接種3劑疫苗疫並持接種紀錄造冊登記後，才可參加本次遶境活動，安平開台天后宮亦研議發給識別貼紙張貼手臂方式，明確顯示參與遶境的所有人員均已施打完第3劑疫苗，讓大眾安心。最後考量遶境活動人多擁擠，避免造成疫情風險，安平開台天后宮將全程直播，呼籲民眾可採線上觀看方式共同參與盛會。

▲七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
60歲醫靠「一份醣飲食法」狂剷24公斤！炸出人魚線　還逆轉糖
安卓手機爆資安漏洞！　網銀戶頭恐被盜光
竹科男崩潰！人妻同事逼「上班前先交作業」帶回家榨乾
台灣防疫策略「非清零、不共存」　網酸爆：這啥物理狀態？
陳彥婷當媽破尺度！　「脫到只剩深V」辣爆
醫破解「愛抖腳8大原因」！　驚人好處一次看
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市122校停課防疫

台南安平鎮城隍廟七爺八爺夜巡3天　為「上香山迎媽祖」維安肅清

「台北便服酒店」連待4天！確診者走遍信義區　吃拉麵射飛鏢

快訊／北市兒童新樂園爆「確診者足跡」！北捷回應了

台南防疫超前部署　黃偉哲召開COVID-19確診個案在宅照護會議

SOGO日本展群聚+1，累計10人確診　4／7起員工分流上班

北市增45例「2校最嚴重」！關渡國小11人確診　中山按摩館11例群聚

接棒羅智強選台北市議員　國民黨29歲新人政見高喊「消滅機車族」

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　中山區4650快篩試劑領取一空

校園疫情大爆發！本土校園單日暴增79例再創新高紀錄

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

韓國人在苗栗路不熟＋丟手機　深夜回餐廳老闆竟未關門等她

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市122校停課防疫

台南安平鎮城隍廟七爺八爺夜巡3天　為「上香山迎媽祖」維安肅清

「台北便服酒店」連待4天！確診者走遍信義區　吃拉麵射飛鏢

快訊／北市兒童新樂園爆「確診者足跡」！北捷回應了

台南防疫超前部署　黃偉哲召開COVID-19確診個案在宅照護會議

SOGO日本展群聚+1，累計10人確診　4／7起員工分流上班

北市增45例「2校最嚴重」！關渡國小11人確診　中山按摩館11例群聚

接棒羅智強選台北市議員　國民黨29歲新人政見高喊「消滅機車族」

索取踴躍！基隆「愛心篩檢」　中山區4650快篩試劑領取一空

校園疫情大爆發！本土校園單日暴增79例再創新高紀錄

2022春季日劇盤點》宋思彤／櫻開正是賞劇時　綾瀨遙、木村拓哉強勢回歸

王冠雄／俄烏戰爭衝擊全球糧食供應：準備面對即將來臨的糧食危機

湖人崩盤無緣附加賽提前淘汰　教頭：極度失望

台積電5字頭該買嗎？　施昇輝曝適合進場關鍵

北約秘書長：俄烏戰爭會「持續好幾年」　普丁還想要整個烏克蘭

不斷更新／校園疫情連爆　全台13縣市122校停課防疫

台南安平鎮城隍廟七爺八爺夜巡3天　為「上香山迎媽祖」維安肅清

哈雷Ｘ光陽「電動機車」目標銷售10萬台！剖析強強聯手背後故事

蔡佳麟宣告復工　白冰冰超激賞...大力推薦：學台語歌要找他

Android手機爆資安漏洞！4系統藏「不明代號」　網銀戶頭恐被盜光

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

生活熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

不斷更新／全台13縣市122校今停課防疫

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

即／快訊／高雄+37炸出爆量足跡！漢神巨蛋、汽旅入列

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

獨／3歲女童流濃鼻涕2月　醫夾出「黃綠蚵仔」

IKEA餐廳「情侶1舉動」暖到飆淚！全場戰翻

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

不斷更新／全台11縣市73校明天停課

廖老大「8.72秒是什麼概念？」　鄉民揭1點喊猛

今本土增281例！分佈17縣市　新北市115例最多

沒打第3劑未來恐列管制！陳時中證實：限制場所會愈來愈多

更多熱門

相關新聞

台南市府決定捷運採用高架單軌系統交通部全力支持

台南市府決定捷運採用高架單軌系統交通部全力支持

台南市政府與地方立法委員非常重視交通建設與地方發展，並積極向中央爭取捷運建設計畫，6日共同邀請交通部長王國材至台南考察捷運系統型式擇定及優先路網之規劃進度。

黃偉哲召開COVID-19確診個案在宅照護會議

黃偉哲召開COVID-19確診個案在宅照護會議

台南市工業及服務業普查6月展開

台南市工業及服務業普查6月展開

台南+1！確診者參加台灣祭

台南+1！確診者參加台灣祭

台南市環保局免費手作課程開課

台南市環保局免費手作課程開課

關鍵字：

台南安平鎮城隍廟七爺八爺夜巡肅清

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

身分證中2碼免費卜卜蜆吃到飽

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

杰尼龜偷看廖老大直播！不認輸還嗆：上傳成績就刪掉

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

不斷更新／全台13縣市122校今停課防疫

安孝燮爆死會了！年糕湯傳情照瘋傳　穩交5年女友疑是《柔美》賽理

快訊／新北+115最新足跡　全聯、寶雅、家樂福、健身房、電影院入列

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

小S節目傳回南韓「她自爆夜店幽會韓男團」　韓網瘋猜：廁所那位

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面