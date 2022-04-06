台南安平鎮城隍廟七爺八爺夜巡3天　為「上香山迎媽祖」維安肅清

▲七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方。（圖／安平開台天后宮提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平開台天后宮，將於2022年4月9、10日辦理天上聖母「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典，推廣弘揚孝道及祈福保佑、合境平安之意，安平開台天后宮主委盧友禮率領管理委員會前往安平鎮城隍廟，向城隍爺報請八班頭子七爺八爺進行一連天的夜巡專案肅清，每天晚間出勤，膽小者迴避。

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▲台南安平開台天后宮主委盧友禮率領管理委員會前往安平鎮城隍廟，向城隍爺報請八班頭子七爺八爺進行「專案肅清」。

安平開台天后宮主委盧友禮表示，4年1次的「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典為市定民俗活動，活動所有安排以「3心」安心、放心及用心為主軸，配合安平區公所以「3新」弘揚孝道、轎班評選標竿及少量鞭炮集中空曠區施放等創新亮點，期待防疫的同時也能兼顧安全，共同為優質廟會文化盡一份心力。為因應疫情狀況，媽祖指示從善如流，取消鑽轎腳的活動儀式，改以雙手膜拜心誠則靈，眾神明都能庇佑闔家平安。

為求天上聖母「上香山迎媽祖」湄州參香聖駕回鑾遶境大典平安順利，安平鎮城隍廟出動八班頭子「七爺八爺」，為「安平開台天后宮上香山迎媽祖」展開為期3天維安肅清行動。

5日由安平開台天后宮主委盧友禮率領管理委員會前往安平鎮城隍廟，向城隍爺報請八班頭子七爺八爺進行「專案肅清」，七爺八爺在城隍爺允准後，進駐安平開台天后宮，4月6-8日進行3天的肅清勤務，每天晚間出勤，夜巡範圍以安平為主一路延伸到漁光島，象徵掃除妖邪、淨化地方，祈求接下來的遶境能平平安安；七爺八爺「我來也！」膽小者迴避…。

廟方總幹事林國明表示，安平媽是由湄洲分靈，清光緒年間就有遙祭祖廟的習俗；在日治時期，媽祖神像會前往北汕尾遙祭，光復後改到漁光里「香山」進行祭典延續至今，已被列為台南市定民俗之一。

總幹事林國明指出，為遵守疫情指揮中心規定，已通告各廟宇參與遶境必須接種3劑疫苗疫並持接種紀錄造冊登記後，才可參加本次遶境活動，安平開台天后宮亦研議發給識別貼紙張貼手臂方式，明確顯示參與遶境的所有人員均已施打完第3劑疫苗，讓大眾安心。最後考量遶境活動人多擁擠，避免造成疫情風險，安平開台天后宮將全程直播，呼籲民眾可採線上觀看方式共同參與盛會。