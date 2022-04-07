想喝台南「鹹的牛肉湯」！中部人一試：都是甜的　兩派網友戰翻了

▲台南牛肉湯相當有名。（圖／台南市觀光旅遊局提供）

記者曾筠淇／綜合報導

台南有不少美食，不過許多旅客到當地用餐時，都會覺得餐點、飲料口味偏甜，進而常虧台南是「全糖城市」。就有一名網友發文詢問，台南各種美食都竄出甜味，連肉燥飯也甜甜的，大家有推薦的「鹹的」牛肉湯嗎？貼文曝光後，底下網友戰翻了！

這名網友在PTT的Tainan板上，以「台南『鹹的』牛肉湯」為題發文，透露自己是中部人，因為到台南工作，所以就開始搜尋當地有什麼美食。他近來前往不少評價極佳的牛肉湯店，不過品嘗過後，卻發現不論是牛肉湯還是肉燥飯，口味竟都是甜的。

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原PO強調，牛肉湯偏甜真的不是批評，只是每個地區的口味不同而已，但他還是很想找到「鹹的」牛肉湯，目前他只知道安平的阿財牛肉湯又鹹又厲害，永康、善化附近有沒有推薦的「鹹的」牛肉湯呢？

▲網友因為一碗牛肉湯戰翻了！（圖／台南市觀光旅遊局提供）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「醬是甜的，你閃不掉」、「不好意思台南沒有死鹹的口味」、「外地來的，完全懂你的感受，現在只能挑相對不甜的吃」、「牛肉湯會放甘蔗提味，XX還XX牛肉湯就被我發現有放甘蔗」、「我第一次來也無法接受啊」。

不過也有些網友傻眼表示，「很多外地人愛汙名化台南的甜」、「你這種的就像跑去麥當勞要求醣醋醬不要甜，如果真的無法接受何必勉強？難道我會跑去客家庄要求說有沒有不酸的薑絲大腸嗎」、「牛肉湯本來就有肉的甜味+1，你根本對甜味敏感」、「哪家牛肉湯有加糖的？建議你去看一下耳鼻喉科」。