少將A2千多判4年半定讞太重？法務部長蔡清祥：著手修法

▲法務部長蔡清祥談修法問題。（圖／記者吳銘峯攝）



記者吳銘峯／台北報導

陸軍花東防衛指揮部前少將參謀長韓豫平，挪用演習加菜金2千餘元，遭重判4年半定讞，引起各界重視公務員詐領小額補助款卻須面對重刑的問題。法務部長蔡清祥6日表示，因《貪污治罪條例》與現行刑法間有許多條文重疊，將全面檢討，目前已經著手開始修法，希望解決問題。

韓豫平在2015年5月間「漢光31號」演習期間，挪用演習加菜金，與中將指揮官、上校政戰主任一家人到海鮮餐廳大嗑海鮮，並指示屬下報假帳核銷2880元，一二審法院均將他判刑4年6月，上訴最高法院後，今年2月間定讞。外界批評情輕法重，韓豫平也說要提再審、非常上訴，更有立委大罵「恐龍法官」，檢方也多次召開研討會，研擬要提案最高法院大法庭，讓大法庭裁決。

而最高法院在6日也對外指稱「無須強渡關山」。最高法院表示，若要解決公務員詐領小額補助款卻須面對重刑的問題，可請主管機關推動修法，依照1973年《戡亂時期貪污治罪條例》第12條第1項規定「犯第四條至第六條各款之罪，情節輕微，而其所得或所圖得財物在三千元以下者，『適用有較輕處罰規定之刑法或其他法律』。」只要修法完成，法官就可以依照刑法的詐欺等罪，予以輕判，甚至易科罰金、緩刑。

對於最高法院提出修法的建議，法務部長蔡清祥6日指出，目前已經啟動修法機制。「這個問題，在上個禮拜就已經由檢察司蒐集相關的資料，朝著修法的方向努力，現行的刑法瀆職罪章及《貪污治罪條例》，彼此間有一些條文是重疊的，還有情輕法重相關問題，都一起全盤檢討。」、「檢察司開始蒐集相關的資料，對於情輕法重的情節，要不要做一個適當檢討，所以修法的工作，已經在開始著手了。」

啟動修法後，對於「情節輕微且犯罪所得少」的問題，也引發注意，到底是要訂立多少金額才能認定為犯罪所得微少，蔡清祥認為這都會做全盤的檢討，目前減刑的標準是5萬元，但合不合時宜，還有討論的必要。