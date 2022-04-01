吳淑珍「風中殘燭」請假　扁家弊案陳致中現身被問病情

▲陳致中、黃睿靚夫婦到高等法院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

前總統陳水扁、吳淑珍夫婦涉及的國務機要費相關弊案，高等法院1日更二審再度開庭審理，並傳喚吳淑珍等人到案。但吳淑珍以身體不適為由請假，僅由她的兒子陳致中、黃睿靚夫婦等人出庭，記者詢問吳淑珍的病情，但陳致中僅簡短回答「謝謝大家」，不願多談。

陳水扁卸任前爆發一連串弊案，其中最重要的弊案就是「國務機要費案」，目前進行更二審審理中。而陳水扁涉案部分，共有龍潭購地弊案、前101董事長陳敏薰買官案、教唆偽證案、南港展覽館弊案，以及龍潭購地弊案的洗錢部分，均先行定讞，總計應執行有期徒刑20年，併科罰金2億5千萬元；另外吳淑珍也遭判刑17年6月確定。不過吳淑珍定讞後，陳致中就2011年2月10日發表聲明，指稱母親因1985年車禍癱瘓後，身體狀況持續惡化，如「風中殘燭」。之後監獄拒絕收受吳淑珍，而陳水扁也在入監2年多後，獲准保外就醫。高院對於2人所涉案件，於2016年4月間裁定停止審理程序。

而高院案件轉手由法官李世華接手，他認為仍需繼續審理本案，故於2020年底起，就開始陸續傳喚本案相關被告，包含陳致中、黃睿靚夫婦，馬永成、林德訓等人，均陸續到庭陳述。全案於1日進行審判程序，法官傳喚陳水扁以外的所有被告，出庭應訊。

案件備受矚目，但吳淑珍在開庭前2天向法院遞交請假單，表示因身體狀況不好，所以請假。至於其他被告則應訊出庭，其中陳致中夫婦在上午9點10分左右來到法院，記者詢問他有關吳淑珍的病情時，他沒有多說，僅回答「謝謝大家」，隨即進入法院。