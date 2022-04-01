天兵趁醉摸上大嫂床狂摸呢喃「讓我X你」　還狂敲門喊「我想要」

▲現役軍人摸上大嫂床，意圖性侵。此為示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

屏東自願役軍人劉姓男子，2018年參加鄰居大哥慶生會後，折返潛入房間，趁醉打算性侵大嫂，一手摀住她眼睛，一手撫摸私處，還呢喃「大嫂，你要不要知道大哥的秘密？」「讓我X你」大嫂奮力將劉男趕出，劉男還在門外狂敲門說「我想要X你」。一二審均將劉男判刑4年，案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

判決指出，劉姓男子與鄰居兄弟自小一起長大，感情很好，劉男2011年起自願入伍擔任職業軍人，但兩家間感情仍很好。案發於2018年9月22日晚間，快結婚的劉男到鄰居大哥家慶生，一群人玩通宵到凌晨2、3點，有的直接在大哥家客廳睡下，有的返家，劉男當時也自行回家。大哥的妻子曉玫（化名）招呼完客人後，也累癱在床上。

不料快4點左右，曉玫突然被人壓在床上，被親嘴並矇住眼睛撫摸，她以為是丈夫前來求愛，因為實在太累，直接伸手推拒。沒想到對方竟然說：「大嫂，你要不要知道大哥的一些秘密？」曉玫瞬間驚醒，藉著迷濛的燈光看到竟是劉男，她氣問：「你知不知道我是誰？」劉男答：「我知道，妳是大嫂，讓我X妳。」並持續撫摸，但曉玫極力反抗，大叫：「你趕快出去我房間，我不想看到你，我小朋友在旁邊睡覺。」劉男罷手出門。

慾火焚身的劉男竟未離去，沒多久又狂敲房門，甚至拿朋友手機打給曉玫：「大嫂，妳趕快出來，我想要X你。」曉玫完全不理會，劉男最後訕然離去。曉玫不想破壞兩家和諧，悶在心中多日，最後悶出病來，到精神科求診並向丈夫坦白，全案因此爆發。劉男遭提起公訴。

法院審理後，審酌劉男曾赴曉玫住處鞠躬、下跪，還說：「我跟你說抱歉」、「我不應該這樣做」，被曉玫家人錄影。此外，被害人的供述也始終一致，其餘證人的供述也沒問題，一二審法院均認定劉男有罪，判刑4年。全案再上訴第三審，最高法院1日駁回上訴定讞。