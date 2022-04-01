　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

天兵趁醉摸上大嫂床狂摸呢喃「讓我X你」　還狂敲門喊「我想要」

▲▼上床,棉被,性事,做愛。（圖／翻攝自pixabay）

▲現役軍人摸上大嫂床，意圖性侵。此為示意圖。（圖／翻攝自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

屏東自願役軍人劉姓男子，2018年參加鄰居大哥慶生會後，折返潛入房間，趁醉打算性侵大嫂，一手摀住她眼睛，一手撫摸私處，還呢喃「大嫂，你要不要知道大哥的秘密？」「讓我X你」大嫂奮力將劉男趕出，劉男還在門外狂敲門說「我想要X你」。一二審均將劉男判刑4年，案經上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。

判決指出，劉姓男子與鄰居兄弟自小一起長大，感情很好，劉男2011年起自願入伍擔任職業軍人，但兩家間感情仍很好。案發於2018年9月22日晚間，快結婚的劉男到鄰居大哥家慶生，一群人玩通宵到凌晨2、3點，有的直接在大哥家客廳睡下，有的返家，劉男當時也自行回家。大哥的妻子曉玫（化名）招呼完客人後，也累癱在床上。

不料快4點左右，曉玫突然被人壓在床上，被親嘴並矇住眼睛撫摸，她以為是丈夫前來求愛，因為實在太累，直接伸手推拒。沒想到對方竟然說：「大嫂，你要不要知道大哥的一些秘密？」曉玫瞬間驚醒，藉著迷濛的燈光看到竟是劉男，她氣問：「你知不知道我是誰？」劉男答：「我知道，妳是大嫂，讓我X妳。」並持續撫摸，但曉玫極力反抗，大叫：「你趕快出去我房間，我不想看到你，我小朋友在旁邊睡覺。」劉男罷手出門。

慾火焚身的劉男竟未離去，沒多久又狂敲房門，甚至拿朋友手機打給曉玫：「大嫂，妳趕快出來，我想要X你。」曉玫完全不理會，劉男最後訕然離去。曉玫不想破壞兩家和諧，悶在心中多日，最後悶出病來，到精神科求診並向丈夫坦白，全案因此爆發。劉男遭提起公訴。

法院審理後，審酌劉男曾赴曉玫住處鞠躬、下跪，還說：「我跟你說抱歉」、「我不應該這樣做」，被曉玫家人錄影。此外，被害人的供述也始終一致，其餘證人的供述也沒問題，一二審法院均認定劉男有罪，判刑4年。全案再上訴第三審，最高法院1日駁回上訴定讞。

►可愛＋性感睡衣超便宜！穿上讓男友更愛妳

ET快訊
全球疫情恐「打掉重練」！　WHO預測：動物現新變種再傳人
LIVE／疫情炸開！台中婚宴確診+21　新北桃超過10
桃園今增至少10例　網購工作坊爆職場群聚感染
準新郎摸上大嫂床：想X妳！　她驚醒崩潰
羅一鈞請假遭PTT嗆「裝模作樣」！　教授吐高中回憶：值得尊敬
快訊／多地爆疫情！　桃園今本土至少新增10例
快訊／基隆警再增4人確診！　二採陰轉陽
快訊／台中婚宴已21人確診！　匡列184人還有2失聯
新北再爆三峽某國小師確診！　200多名學生今停課
快訊／基隆第5校淪陷！國小桌球教練確診　緊急停課
快訊／新北疫情擴大　今再爆雙位數確診！
消防員累癱！　美福大火3周終於滅了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

「女嬰爆哭」報導惹議　韓國瑜告媒體違反《選罷法》結果出爐

車站借錢哥「長髮變裝」騙車資　2天連詐5人...落網1周被起訴

驚悚畫面曝！貨車下坡衝民宅　狗籠金爐全撞爛...像是戰爭畫面

南消六大隊救護人員與死神拔河　成功搶救異物梗塞婦人

邀女住戶按摩「從頭摸到胸」　保全揭2字自救還是輸了

警察上門...製毒頭子學電影「空降垂吊」　結還沒打好就被抓了

快訊／基隆警疫情擴大！新增4人確診　二採陰轉陽確診

台中婚宴傳播鍊匡列184人　篩檢結果出爐...21陽性2失聯

春酒喝醉慘遭男同事性侵　「命根子」留對方口水成鐵證

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

《不熙娣》班底約會「韓國超紅偶像天團成員」　大膽「在夜店約會接吻」小S屈膝：受我一拜！

原住民男參加大學校慶比賽　見小哥哥秒變少女跑：等我嘛

歸化遭嗆「賣國賊」！韓國手回懟：我是客人！　《二十五，二十一》南柱赫獨家報導崩潰了

流浪貓「愛睡摩托車」不給收編　熱心路人輪流餵4年...變超胖

流浪橘貓瘦到「脖子極細見骨」 被收編半年變5.8kg圓肚胖貓

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

「女嬰爆哭」報導惹議　韓國瑜告媒體違反《選罷法》結果出爐

車站借錢哥「長髮變裝」騙車資　2天連詐5人...落網1周被起訴

驚悚畫面曝！貨車下坡衝民宅　狗籠金爐全撞爛...像是戰爭畫面

南消六大隊救護人員與死神拔河　成功搶救異物梗塞婦人

邀女住戶按摩「從頭摸到胸」　保全揭2字自救還是輸了

警察上門...製毒頭子學電影「空降垂吊」　結還沒打好就被抓了

快訊／基隆警疫情擴大！新增4人確診　二採陰轉陽確診

台中婚宴傳播鍊匡列184人　篩檢結果出爐...21陽性2失聯

春酒喝醉慘遭男同事性侵　「命根子」留對方口水成鐵證

羅一鈞「深夜請假洗衣服」！神人驚見1點：根本台灣瀕危保育動物

486宣布「送羅一鈞洗衣機」加碼2高級電器　網提點勸：介紹老婆較實在

警察上門發現「屍體放廚房4年」變白骨嚇壞　男淡定：那是我兒子

陸10多家房企在港停牌！未按時公布2021年全年財報

中華男足FIFA小升至157位、亞洲第32　今年國際賽寄望9月亞運

2男路邊聊天「被瞄一眼」超不爽　板手+辣椒水狂敲他行兇畫面曝

國內線機票4／30起上漲！平均漲幅4.6％　飛金門「最多貴146元」

不怕升息　教育部補貼在學生學貸利息「近40萬學生受惠」

「女嬰爆哭」報導惹議　韓國瑜告媒體違反《選罷法》結果出爐

瑞佛斯本季若無法取得成功將下課　七六人將為留哈登換丹東尼　

社會熱門新聞

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

野馬男闖紅燈撞死21歲女　一審判4年8月

即／「顏清標」恐嚇建商一億　藏鏡人落網

即／高雄女墜樓當場死亡　過往人車目擊嚇壞

阿兵哥趁醉摸上床　欲性侵大嫂

獨／「百萬凱旋」遭鬼切阿婆擊落

全台「唯2」特斯拉警車在高雄

快訊／館長「被踼出」成吉思汗三重館　最新聲明出爐

「忽必烈」秀千萬現金！館長被踼出三重館

台中婚宴傳播鍊匡列184人　21人陽性2人失聯

即／和碩蔡進國魂斷山林　確切死因出爐

美福倉儲大火人員撤出　歷經3週終落幕

保全騎車上班碰撞小黃　無呼吸心跳搶命

更多熱門

相關新聞

吳淑珍「風中殘燭」請假　陳致中夫婦出庭

吳淑珍「風中殘燭」請假　陳致中夫婦出庭

前總統陳水扁、吳淑珍夫婦涉及的國務機要費相關弊案，高等法院1日更二審再度開庭審理，並傳喚吳淑珍等人到案。但吳淑珍以身體不適為由請假，僅由她的兒子陳致中、黃睿靚夫婦等人出庭，記者詢問吳淑珍的病情，但陳致中僅簡短回答「謝謝大家」，不願多談。

總統提名邢泰釗任檢察總長

總統提名邢泰釗任檢察總長

反擊美制裁　陸：對美官員採取簽證限制

反擊美制裁　陸：對美官員採取簽證限制

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

單親媽勒斃6歲兒7歲女　自稱「99分媽媽」無期定讞

裝睡任友硬上親姊！弟落跑因「怕被打」

裝睡任友硬上親姊！弟落跑因「怕被打」

關鍵字：

法律人權現役軍人性侵大嫂大哥摸上床最高法院敲門三審

讀者迴響

熱門新聞

羅一鈞深夜突請假　原因曝光網心疼

女教授帶到台灣當性奴！　博士生崩潰求償

館長喊「30%股權呢？」　女會計竟寄假合約

《全明星》李芷婷愚人節深夜突認愛！

全世界都被威爾史密斯耍？影評網紅曬4連結

人夫為妻結紮！「%%1次50元」網見總額狂笑

30歲女自認胃食道逆流！就醫半年治不好

孫藝真丟捧花「玄彬嚇到帥臉變形」　婚禮爆笑場面外流！

研究曝每月「最佳清槍次數」　攝護腺癌降低36%

丟丟妹直播「燙油濺雙手」！　傷勢曝光網：怎這麼嚴重

AV女優抽自體脂肪豐胸！　「平坦B升級F罩杯」兇猛成果曝光

住旅館「直擊男友貼牆壁DIY」！她躺床崩潰了

女星泡湯被抓包「沒穿褲」

想嚐鮮？　台大教授：酒店「禮服、制服」差在哪

役期延長4個月擬變1年　實施時間曝光

更多

最夯影音

更多
硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤

硬鑽機台漏洞「狂投300枚1元」　夾客不甩台主：那是你的失誤
泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

泰國女裝熱情搭訕緊貼老外　不到10秒偷走脖子金項鍊！

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

玄彬、孫藝真絕美婚紗照曝光！　連換2套緊牽小手「她全程燦笑」

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

女友提醒開慢點...他幹話回應　下秒被嗆爆：不要給我插嘴！

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

王思佳精品店見綠茶「求男友買包包」　嘴爆「妳就是空殼」..呼籲：請靠自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面