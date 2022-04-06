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社會 社會焦點 保障人權

彰化開放大甲媽香客入校園　縣府：將視疫情滾動式調整

▲▼大甲媽祖繞境。（圖／ETtoday資料照 彰化縣政府提供）

▲大甲媽祖遶境。（圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖遶境8日起駕，9日進到彰化市區，與彰化縣國小新生報到撞期，對於校園操場給大甲媽遶境香客休息，台中、雲林都決定校園不開放，彰化則依照中央指引滾動式調整，宣布讓各校決定是否讓香客入校園，縣長王惠美今天強調：「防疫是全體的，依照中央指引、不要只針對大甲媽」。

▲大甲媽祖遶境。（圖／ETtoday資料照 彰化縣政府提供）

▲宗教防疫規定。（圖／彰化縣政府提供）

往年大甲媽祖遶境行經彰化，沿途行經中山路近20所學校，受到夾道式熱烈歡迎，民進黨彰化縣黨部主委兼全國宗教委員會召集人邱建富指出，往年信徒常在沿途學校、宮廟休息，今年受疫情影響，台中、雲林都決定校園不開放，彰化南瑤宮也宣布不提供大浴室、住宿、禁止在廟內飲食、席地休息，就連永靖成美園區也不開放，唯獨彰化開放校園讓香客休息，將衝擊校園防疫護網。

▲▼大甲媽祖繞境。（圖／ETtoday資料照 彰化縣政府提供）

▲大甲媽祖遶境數萬人相迎。（圖／ETtoday資料照）

目前已知彰化市中山、南興及僑愛等國小原則上都不開放一般民眾入校，國聖國小則僅開放上午入內如廁，而僑信國小因校園工程在進行中，不開放民眾進入，若是媽祖鑾轎經過，學校志工可以在大門前相迎。

縣長王惠美今天在防疫記者會上指出，針對大甲媽祖繞境，縣府1樓中庭開放香客休息，須落實實聯制、量體溫及戴口罩、且須完成接種3劑疫苗、並持小黃卡或數位疫苗證明等資料，登記取得進出識別證、休憩期間嚴禁飲食，「請民眾切勿僅針對大甲媽祖，防疫是全體一致性，一切依照中央指引辦理」。

▲▼大甲媽祖繞境。（圖／ETtoday資料照 彰化縣政府提供）

▲彰化縣府中庭開放大甲媽祖遶境香客休息。（圖／ETtoday資料照）

至於校園是否開放讓香客休息，教育處表示，本縣依照教育部「高級中等以下學校及幼兒園110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」適度開放學校戶外操場，學校召開防疫小組會議討論是否開放，依中央相關防疫指引規範下辦理，視疫情滾動式修正。

▲大甲媽祖遶境。（圖／ETtoday資料照 彰化縣政府提供）

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