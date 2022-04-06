廖老大「打龜」成功！　莊競程：證明了台灣汽車工業實力

▲民進黨立委莊競程到場替廖老大加油。（圖／莊競程臉書）



記者陶本和／台北報導

台灣賽車教父「廖老大」對決中國網紅「傑尼龜」賽車，6日在台中港「風車大道」做0到400公尺加速實測，他以8.72秒成績超越傑尼龜的8.93秒。對此，民進黨立委莊競程到場表示，他用實力證明台灣汽車工業實力，台灣面對中國挑釁與打壓，從不畏懼。

風車大道的賽車直線加速0到400公尺實測，上午10點湧入上萬人到場觀看，塞滿環港北路兩側。廖老大以8.72秒成績超越傑尼龜的8.93秒，他表示，今天第三趟實測紀錄是8.93秒，亞洲紀錄是8.62秒，今天實測最好成績是8.72秒，打龜成功。

廖老大說，很可惜沒破亞洲紀錄，他希望國人再給他二個月時間，再破亞洲紀錄，讓亞洲人知道，台灣的車很快，台灣的汽車工業很強。

對此，莊競程表示，恭喜廖老大團隊跑出8.72秒成績，成功打敗「傑尼龜」，用實力證明台灣的汽車工業實力，在現場體驗的那一刻，真的非常感動。

莊競程說，面對中國方面的挑釁與打壓，台灣人從不畏懼。即使面對艱難，唱衰、扯後腿的聲音不斷，絕對都會逐一克服，再給予強悍的回應。他用廖老大一段話做結語，「改車不難，最難和最感動的是台灣人團結的力量。」

▼民進黨立委莊競程到場替廖老大加油。（圖／莊競程臉書）

