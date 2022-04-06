LIVE／新北單日爆115例本土　侯友宜最新說明



記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（6日）公布國內新增359例COVID-19確定病例，分別為281例本土個案及78例境外移入。本土個案分佈17縣市，其中新北市115例最多。新北市長侯友宜將於15時召開記者會，說明防疫最新進度。

今個案分佈為新北市(115例)、臺北市(45例)、高雄市(37例)、基隆市(26例)、桃園市(17例)、新竹縣(12例)、花蓮縣(8例)、新竹市(6例)、宜蘭縣(4例)、臺中市、彰化縣及嘉義縣(各2例)、苗栗縣、雲林縣、臺南市、屏東縣及臺東縣(各1例)。相關疫情調查持續進行中。

侯友宜上午召開防疫會議，他表示，新北的全國篩檢站最多，不怕篩檢數字高，因為現在多數都是無症狀，「不找出來，不知道自己感染」，接受確診數字高，但一定要有效快速阻攔傳播鏈。

關於「在宅照護」，侯友宜也說，今早召集7家醫院院長，針對確診者在宅照護議題部署規劃，充分討論細節，未來若出現大量確診病患，將啟動分區、分級的照顧模式，配合去年啟用的虛擬病房和遠距醫療關懷服務，整合醫院、集中檢疫中心與衛生所等基層醫療體系，只要中央發布指令，新北市將立即啟動以家戶為單位的在宅照顧模式。

他也責成各區長進行地方溝通協調，希望建立共識，未來將逐漸朝向在宅照護的醫療模式，安頓確診者的身心靈，也能獲得後續的醫療資源；至於現有的防疫作為，在中央尚未調整政策前，該做的擴大匡列、採檢、居家隔離仍要全力配合，希望市民都能夠過正常的新型態安全生活。

