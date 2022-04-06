每天300例確診變「小菜一碟」？　黃珊珊曝：北市今增45例染疫

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情延燒，台北市副市長黃珊珊6日出席活動時透露，今天北市大概會新增45例確診，但仍待中央公布詳細狀況；而台北市也將於下午3時30分由台北市長柯文哲親自召開防疫記者會對外說明。

針對台北市今日疫情狀況，黃珊珊6日出席警消醫護同仁體健優惠記者會受訪時透露，今天應該會比5日還多例，大約新增45名確診，但仍待指揮中心疫情說明。

而黃珊珊也於臉書提及，看來每天200、300確診數只是「小菜一碟」，疫後新常態，說穿了就是大家真的要與病毒共存，清零已經遙不可及。