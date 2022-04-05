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全國首創台東公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

▲全國首創台東公私托費用一致。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全國首創台東公私托費用一致。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提供全縣嬰幼兒及其家庭專業育兒服務，並減輕各家私立托嬰中心每月家長負擔托育費用，縣長饒慶鈴表示，縣府推出全國首創類公共化政策，使公私托月費品質一致，讓送托家長付費合理、托育人員也獲得薪資保障，提升良好托育品質，另搭配提高生育補助等方案，為縣民打造願生、樂養的幸福友善育兒宜居環境。

饒慶鈴表示，為擴充照顧兒童專業人力，台東推出首創全國的類公共化政策，完成私立托嬰中心準公共化，除了中央補助外，縣府更加碼投入，共補助家長至少9200元月費，減輕家長負擔，使公私托收費趨於一致；而居家式托育人員部分，已有8成保母完成準公化契約簽訂。縣內目前佈建4處公私協力托嬰中心可收托80人、5間私立托嬰中心220人；為了增加縣內托育能量，縣府將再增設3處公設托嬰中心，預計113年完工後可再增加收托人數。

除了推動托育公共化及準公共化，縣府今年更提高生育補助，成為全國補助最多縣市之一，第1胎補助3萬元、第2胎(含以後)每胎3萬6千元，另搭配免費的育兒指導到宅服務、幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師等；另持續提供多元育兒資源，像是育兒資訊單一入口網站，減輕嬰幼兒家庭育兒壓力，以及家庭暴力防治及社會安全網等各項服務。

縣府社會處指出，縣政府近年來以「友善托育、社區參與」的服務模式提供本縣嬰幼兒及其家庭專業育兒服務，縣長饒慶鈴為了讓各家私立托嬰中心每月家長負擔托育費用能比照公私協力托嬰中心家長收費標準，並補助各家私立托嬰中心設施設備費用，目的為確保機構照顧服務品質，未來不管在公私協力托嬰中心或私立托嬰中心，皆能做到所有托嬰中心平價優質、安全送托及品質把關，社會處也將按照相關規定幫助家長及與我們合作的托嬰中心達到最安全、平價優質的托育服務。

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