「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

▲台東O3衝浪祭，縣府交觀處余處長頒獎男子長板組。（圖／O3衝浪祭大會提供）

記者楊漢聲／台東報導

集結娛樂文化表演及環保多項推廣目標的衝浪活動-O3衝浪祭，首次移師至衝浪的故鄉-台東金樽舉辦，2天活動於4日金樽漁港順利圓滿落幕，衝浪比賽分為2大組別舉辦，其中獎金挑戰賽短板男女組由國內衝浪好手尤佳琦及鍾昀蓉奪冠、長板男女組、U18青少年組分別由韓宗霖、潘美心、尤佳琦取得優勝。

此次O3衝浪祭中，除了賽事分為獎金挑戰賽、海洋律動公開賽兩大組別外，活動以衝浪祭典概念規劃，結合娛樂表演及在地美食呈現多樣化，吸引不少衝浪愛好者前來。台東縣政府交通及觀光發展處余明勳表示：「台東東海岸整個海岸線的浪點從北八仙洞到南加母子灣，各浪點因地形有不同的浪況，也適合不同的程度的學習者，整年度非常適合進行衝浪運動。台東優質的天然環境，讓金樽擁有台灣最好的浪況，更連續3年被世界衝浪聯盟 (WSL) 指定為世界衝浪長板冠軍賽場地，是台灣唯一作為國際衝浪巡迴賽事的場地，此次也吸引O3衝浪祭首次來到金樽，選擇在春季以多元活動的型式舉辦，為清明連假的台東遊客提供一個結合衝浪比賽與娛樂的活動場域。」

「台東O3衝浪祭」由「我們的海洋綠洲（Our Ocean Oasis，簡稱O3）」所主辦，以專門推廣賽事文化為主，O3創辦人陳少喬表示：「O3全名為『Our Ocean Oasis』，希望扮演人們在高壓都市生活中，尋找遠離塵囂的綠洲，全力提倡衝浪運動同時與競賽、環保、時尚、藝術、娛樂文化、教育做結合，第一次在台東舉辦賽事，非常感謝台東縣政府的大力支持，希望透過這次的活動，帶給民眾不一樣的衝浪賽事體驗，讓更多人認識衝浪。」