　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

▲台東O3衝浪祭，縣府交觀處余處長頒獎男子長板組。（圖／O3衝浪祭大會提供）

▲台東O3衝浪祭，縣府交觀處余處長頒獎男子長板組。（圖／O3衝浪祭大會提供）

記者楊漢聲／台東報導

集結娛樂文化表演及環保多項推廣目標的衝浪活動-O3衝浪祭，首次移師至衝浪的故鄉-台東金樽舉辦，2天活動於4日金樽漁港順利圓滿落幕，衝浪比賽分為2大組別舉辦，其中獎金挑戰賽短板男女組由國內衝浪好手尤佳琦及鍾昀蓉奪冠、長板男女組、U18青少年組分別由韓宗霖、潘美心、尤佳琦取得優勝。

此次O3衝浪祭中，除了賽事分為獎金挑戰賽、海洋律動公開賽兩大組別外，活動以衝浪祭典概念規劃，結合娛樂表演及在地美食呈現多樣化，吸引不少衝浪愛好者前來。台東縣政府交通及觀光發展處余明勳表示：「台東東海岸整個海岸線的浪點從北八仙洞到南加母子灣，各浪點因地形有不同的浪況，也適合不同的程度的學習者，整年度非常適合進行衝浪運動。台東優質的天然環境，讓金樽擁有台灣最好的浪況，更連續3年被世界衝浪聯盟 (WSL) 指定為世界衝浪長板冠軍賽場地，是台灣唯一作為國際衝浪巡迴賽事的場地，此次也吸引O3衝浪祭首次來到金樽，選擇在春季以多元活動的型式舉辦，為清明連假的台東遊客提供一個結合衝浪比賽與娛樂的活動場域。」

「台東O3衝浪祭」由「我們的海洋綠洲（Our Ocean Oasis，簡稱O3）」所主辦，以專門推廣賽事文化為主，O3創辦人陳少喬表示：「O3全名為『Our Ocean Oasis』，希望扮演人們在高壓都市生活中，尋找遠離塵囂的綠洲，全力提倡衝浪運動同時與競賽、環保、時尚、藝術、娛樂文化、教育做結合，第一次在台東舉辦賽事，非常感謝台東縣政府的大力支持，希望透過這次的活動，帶給民眾不一樣的衝浪賽事體驗，讓更多人認識衝浪。」

►爽玩馬祖3天才6880元！

ET快訊
學生確診增35本土　累計1667人染疫
快訊／台北學生確診+1！關渡國小緊急停課1天
「網紅始祖」宣布懷龍鳳胎　喊話BL男星老公：以後一打五囉！
快訊／高鐵收假日又出事！　旅客擠爆月台
校園疫情延燒　全台11縣市69校明天停課
快訊／高雄女警KTV遇3男襲擊　同事擋前遭「鐵拳雨」尻頭濺血
他夜闖大學辦公室！性侵正妹職員　竟因「看幾眼愛上了」
女騎士鬼鑽機車陣自摔！肉身撞水泥護欄倒地　10萬網友看傻眼
40歲經典對決！潘威倫7局無失分　生涯147勝
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣獼猴發狂性侵公雞！牠屁股毛遭拔光「沾滿DNA」　2天後不治

全國首創台東公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

王國材受邀視察日月潭觀光　承諾補助縣府5580萬推電子票證

打造文化多元薈萃的屏東　莊瑞雄:2023新六堆客家軍元年

發揮六堆精神　支持維護客家文化的客家子弟鍾佳濱

本土多條傳播鏈　南投府籲有接觸史或足跡重疊者免費領取快篩

屏東鳳梨2022年首櫃　海運15噸外銷新加坡

台南防火宣導措施做得好　清明掃墓火警發生明顯減少

奧萬大推自然原味小旅行　明最後報名日體驗原民和自然連結

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

大貨車開進巷子遭三寶擋路 僵持超過5分鐘...路人來關心！

醒來看韓韶禧跨睡在身邊　朴炯植吞口水：我快瘋了

街頭實測台灣人見掉錢包反應　眾人秒幫撿！美國女讚被驚豔

搞笑演繹媽媽煮飯試菜情形　不斷加鹽試吃最後整鍋完食

Jessi「運動服講成乳頭」全部笑噴　她一臉懵：HEY～都還沒唸...

台灣獼猴發狂性侵公雞！牠屁股毛遭拔光「沾滿DNA」　2天後不治

全國首創台東公私托費用一致　饒慶鈴：打造友善育兒城市

「O3衝浪祭」台東金樽首舉！好手尤佳琦男子短板獎金挑戰賽雙冠

王國材受邀視察日月潭觀光　承諾補助縣府5580萬推電子票證

打造文化多元薈萃的屏東　莊瑞雄:2023新六堆客家軍元年

發揮六堆精神　支持維護客家文化的客家子弟鍾佳濱

本土多條傳播鏈　南投府籲有接觸史或足跡重疊者免費領取快篩

屏東鳳梨2022年首櫃　海運15噸外銷新加坡

台南防火宣導措施做得好　清明掃墓火警發生明顯減少

奧萬大推自然原味小旅行　明最後報名日體驗原民和自然連結

快訊／外送員騎車自摔「右眼插鋼條」痛躺地　緊急送醫恐失明

張惠妹唱一半...台下「男歌迷大吼」爆騷動　她驚喊：你在罵我嗎？

小S節目班底熱戀韓國男團！　「夜店被壁咚喇舌」身分驚呆全場：超紅

王柏融9局代打三壘界外飛球出局　火腿0比2不敵羅德吞4連敗

普丁限制「不友善」國家簽證　外交部：台灣未列入

學生確診增35本土、2境外移入　累計1667人染疫

林承飛清壘安MVP！林立2分砲　桃猿8比2兄弟

快訊／台北學生確診+1！關渡國小緊急停課1天

柯文哲酸班班有冷氣會跳電　台電：已先改善電路才裝冷氣

被當盤子敲？烏石港龍蝦喊1700元結帳卻翻倍　女店長現身回應了

密集恐懼慎入！南投女不敢去醫院：怕染新冠…屁股狂長「白膿蟲卵」隨時爆

地方熱門新聞

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

確診女老師頭份吃飯　衛生局匡列20人

林宜瑾懇託鄉親支持朱明宏及朱正軒

飛車搶奪女子7塊蔥肉餅聲押獲准

人妻護理師與人夫上摩鐵被「抓猴」判賠20萬元

嘉義文化夜市擠爆！一張照看不到盡頭

2022桃園彩色海芋季　首週「芋見童樂派對」

南科聯外道路目加溜灣大道完成改善

台東50多歲居隔陰轉陽Ct值17.5

台南市勞工局連假禁勞工飲酒

台南清明掃墓火警發生明顯減少

奧萬大自然原味小旅行明報名截止

交長王國材承諾補助日月潭遊艇電子票證計畫

花蓮慈濟院內感染擴大　累計院內確診達7人

更多熱門

相關新聞

台東+1　居隔期間發病確診無縣內足跡

台東+1　居隔期間發病確診無縣內足跡

台東縣今（５)日新增1確診案例，為案23029密切接觸者(50多歲女性、CT值17.5)，其可傳染期間皆屬於居家隔離，無縣內足跡，但因該案為「在家居隔」，同住家人有送餐等可能的接觸，縣府採取預防性措施，同時針對家中4人安排PCR採檢中並匡列為居家隔離，且其中同住家人有2名為關山國小的學生，因此，關山國小明天「預防性停課1天」實施清潔消毒。

即／台東+1！　關山國小名預防性停課一天

即／台東+1！　關山國小名預防性停課一天

即／台東池上透天厝火燒　幸無人員傷亡

即／台東池上透天厝火燒　幸無人員傷亡

台灣美術院院士大展 即起至4/22台東美術館展出

台灣美術院院士大展 即起至4/22台東美術館展出

台東學生勇奪6舞蹈比賽團體組特優

台東學生勇奪6舞蹈比賽團體組特優

關鍵字：

衝浪 金樽 台東

讀者迴響

熱門新聞

比168更簡單的「53535」瘦身法！

本土今+216　另增65例境外

連9天台南表演　確診薩克斯風女樂手Ct值12.8

今本土增216！分佈「12縣市」　新北91例最多

邱澤、許瑋甯一路十指緊扣！400萬婚戒閃瞎

人妻清明備三牲　上桌2萬人驚呆

吳夢夢是台灣第一女優？AV導演：其實是「她」

不斷更新／全台11縣市70校明天停課

陰毛為何捲捲的？醫曝4驚人作用　要不要剃解答了

阿公登山失蹤2天滿臉血！做2件事存活

「祖先去投胎」為何每年要掃墓？網戰翻

即／高雄海量足跡！夢時代、星巴克、享溫馨入列

全裸女屍託夢！蝴蝶飛進警局　童狂哭：那裡有鬼

14家手搖、咖啡「連假優惠」一次看

快訊／新北最新足跡　北車、機捷、高鐵、板橋大遠百、林口outlet

更多

最夯影音

更多
BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆

BTS成員V葛萊美「後台抽菸」偷拍照外流　粉絲怒：太恐怖...跟女星「咬耳朵」撩爆
鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

鳥曾飛走...萌弟不捨超痛心 結緣新鸚鵡「狂黏身邊磨蹭」

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

Angelababy哭訴「是黃曉明不要我」　哽咽訪問畫面瘋傳！曬美照洩近況

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

家人玩麻將貓貓也加入戰局　毛身擋阿嬤視線：要胡了沒

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

許老三擺出「跩姐attitude」　逼瘋小S：去幫我開酒!!!

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面