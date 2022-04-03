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社會 社會焦點 保障人權

台中弒母男自稱是「國父」　有逃亡滅證之虞被聲押

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲陳男涉嫌在住處殺害母親，今遭檢方聲押。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區陳姓男子2日下午涉嫌在住處持刀殺害62歲母親，警方獲報到場時發現陳母頸部有多處穿刺傷，倒臥血泊中，已明顯死亡。檢察官今日上午率法醫相驗，後續安排於6日複驗，以釐清案情；台中地檢署今日下午2時許，將陳男依殺害直系尊親屬罪，有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押，法院尚未裁定。

檢警調查，陳男（40歲）疑患有思覺失調症，與母親2人同住太平區的大樓，昨陳的胞姊聯繫不上母親，透過社區管理室，向轄區警方及消防隊人員報案，警消通知鎖匠開門，進門後發現陳母已倒臥血泊中，而陳男反鎖在房間內、呆坐床上，警方緊急將陳母送醫，仍不幸宣告不治。

警方在現場發現一把疑似用來行兇的水果刀，已驗出有血跡反應，陳母頸部有多處穿刺傷，不排除為致命傷。

警方警詢陳男，陳男語焉不詳，一下子說自己是國父，一下子又是別人，至少說出五個身分，連自己殺了母親都不知情，警方查出陳男有就醫紀錄。

檢察官今複訊陳男，認其涉犯殺害母親，將他依殺害直系尊親屬罪，有逃亡、滅證之虞，向台中地院聲請羈押，台中地院審理中。另外，檢方也將安排於6日複驗，以釐清案情。

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殺人弒母殺害親屬台中地檢署太平

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