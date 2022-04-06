快訊／槍決咖啡商真相曝！600萬買兇制裁「洩密者」　藏鏡人逃杜拜

▲帽T殺手黃泳群(中)逃往大陸遭遣返遭收押至今近4個月。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市何姓咖啡商去年遭近距離4槍斃命，檢警追查發現，原來死者何男身兼「製藥師」，因天道盟華山會成員許杜群(阿杜)懷疑，何將組織毒品機密外洩，許透過至尊盟尊合會張景欽(阿和)，以600萬元代價找槍手黃泳群行兇，台北地檢署6日依殺人罪起訴張、黃及中間人陳獻民(憲雞)3人，其中張遭求處「最嚴厲之刑」，另外主嫌阿杜逃往杜拜遭通緝。

2021年11月22日清晨，何姓咖啡商剛送完小孩上學，買了早餐正要進入家門，遭穿著帽T的「勇仔」黃泳群連開4槍倒地，何妻和女兒聽到聲響衝到門口，目睹至親倒臥血泊慘狀，黃泳群則經過2次變裝、轉搭計程車交通工具、並丟棄作案用槍彈，搭上預先買好票的班機逃往福建廈門。

▲新店何姓咖啡商命案，代送槍手安家費的中間人陳憲民。（資料照／記者劉昌松攝）

槍手行兇逃亡過程經過縝密計畫，但因新冠肺炎防疫措施，一落地就被由公安監控隔離在當地旅館，12月被遣送押解回台後，由台北地檢署檢察官依殺人罪嫌聲押禁見獲准，曾因癲癇發作過的黃泳群，一開始對諸多案情避重就輕，但專案人員抽絲剝繭，根據相關通聯、周遭人士訪談查出，中間人陳憲民曾送錢給黃的家人。

持續追查發現，原來何姓死者另一個暗黑身分是製作違法減肥藥師，被黑幫懷疑洩漏製毒機密，因此遭人以600萬元代價買凶教訓，中間人陳憲民不但陪同黃泳群去南部試槍，還在案發後代送安家費、找律師，不過據了解，當初說好要給黃泳群的安家費，扣除購買槍彈等開銷花費後，家人只拿不到100萬元。