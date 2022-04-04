做愛要算錢！百萬積蓄被榨乾還挨告　他8刀捅死小三再喝農藥逃死

▲南投黃姓男子疑因不滿阮女提分手，竟持刀刺死對方。（圖／翻攝當事人臉書、記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯、林冠吟／南投報導

南投縣一名黃姓男子因不滿越籍的阮姓女友提分手，竟憤然在去年3月8刀刺死對方後，再喝農藥自盡，不過黃男送醫後撿回一命。南投地院審理後，依殺人罪判處黃男有期徒刑12年6月。

回顧整起案件，據了解，黃男與阮女透過採茶認識，2人彼此都各有婚姻，2人已持續這段不倫戀1年多時間，黃男因不滿他協助阮女開設越南商店，耗費他積蓄近百萬元外，更發現阮女不僅僅只是開設越南商店，還私底下從事地下匯款等業務，幫同鄉寄錢回家，從中收取手續費。

黃男擔心阮女恐因此觸法，且他不僅幫阮女負擔開店所需的水電費用外，還擔任阮女的保證人，更出借22萬元給阮女經商，阮女經營地下匯兌事業恐害他因此被捲入，要求阮女不要繼續從事地下匯兌業務，但被阮女拒絕，2人因此發生口角衝突，黃男一氣之下，怒甩阮女一巴掌。

▲▼黃姓男子因與阮女起口角衝突，一氣之下竟持切牛肉的廚刀，怒刺阮女8刀，導致阮女當場傷重不治，自己事後也企圖服農藥自盡。（圖／記者高堂堯翻攝）



不過黃男主張，阮女事後竟以此威脅他，並向警方申請家暴保護令，指控他就是要強姦阮女才會動手打人，阮女同時還請黑道連三天打電話威脅他，要他每月提供30萬元的賠償金給阮女，否則就要把他告上法院。黃男也曾向阮女表示，「不要這樣，我沒有錢，要告就告」等語，讓黃男認為他對阮女這麼好，卻仍被如此對待，因而憤恨不平，一氣之下先是持約40公分、切牛肉用的廚刀，朝阮女怒刺8刀，導致阮女傷重不治後，他也選擇喝下農藥自盡，並向警方自首。

檢警事後勘驗阮女遺體後發現，阮女的主要傷勢集中在胸腹部，且刀傷深及臟器與骨頭，可見黃男下手力道之大；而警方事後也在2人的通訊軟體內，發現阮女曾傳送「我跟你做愛1年了，我身體已經爛掉了」、「你看別的男生女生睡覺一定是有給錢的，沒有給錢有人跟你睡嗎？」、「你有在這裡睡覺、吃飯跟我做愛，房租、水電都我付錢，我當然跟你算做愛的錢啊」、「我的店沒辦法開下去，你準備100萬作賠償金」、「反正你想抱我，手段對，不然我上法庭喔，你是那個變態，到時後法院上會讓你死得很難看」等語，不過未見阮女找人痛打黃男等相關證據。

案件進入司法程序後，黃男的辯護律師一度為其辯護指出，案發前黃男已因失眠多日，有自言自語等情形，精神已在恍惚、不濟與神志不清狀態，恐已在精神疾病的發病期，主張黃男因此無法擁有正常判斷，希望能以此減刑。

不過南投地院審理後卻指出，黃男雖有在精神科就診等紀錄，但其主要疾病原因為適應障礙，並非精神疾病，且黃男事發當天能向警方清楚說明行兇地點與時序等細節，顯見其認知功能完好無損；而黃男也自述沒有精神疾病，其事後坦承犯行，並表示願意接受法律制裁、為阮女辦法會超渡，同時賠償阮女2名成年子女，認定黃男無精神障礙或心智缺陷，不過其已有悔意，依殺人罪判處黃男有期徒刑12年6月。